Коронавірус у Раді: інфікувалися нардепи Палиця та Шуфрич

Ще два народних депутати інфікувалися коронавірусом. Про свій позитивний тест в ефірі ток-шоу на українському телеканалі зізналися Ігор Палиця та Нестор Шуфрич, які представляють фракції За майбутнє та Опозиційна платформа За життя відповідно.

Палиця заявив, що пішов зробити тест, коли дізнався, що контактував із інфікованими людьми. Водночас симптомів Covid-19 народний обранець не відчуває.

– Нічого страшного немає. У мене немає жодних симптомів. Розпочав профілактичне лікування, – розповів він.

Зі свого боку Шуфрич заявив, що здав чотири тести на коронавірус. Перший із них показав інфікування, а решта три тести були негативними. У понеділок нардеп здасть черговий тест.

Читайте: Трамп захворів на коронавірус

Коронавірус у Порошенка

29 вересня стало відомо, що у п’ятого президента і нардепа від фракції Європейська солідарність Петра Порошенка виявили коронавірус.

Про своє інфікування розповів сам Порошенко і повідомив, що проходить лікування вдома.

Через інфікування коронавірусом народний депутат був змушений перервати поїздки регіонами.