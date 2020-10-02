Онука першого прем’єр-міністра незалежної України Вітольда Фокіна Марія відреагувала на звільнення свого дідуся з ТКГ.

За її словами, вона отримала дуже багато слів підтримки від різних людей в соцмережі й на вулиці.

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– Дуже приємно, багато теплих слів сказали і написали про мого дідуся. Дякую усім за таку любов. До мене підходять люди і висловлюють свою захопленість ним та його силою, – прокоментувала Маша Фокіна.

Підписники Маші Фокіної почали коментувати допис. Частина висловлювала слова подяки та писали, щоб дідусь прожив ще багато років, та просили передати низький йому уклін. Інша частина писали, що Вітольду Фокіну вже потрібно йти “на спочинок”.

– Маріє! Ви гарна. Дідусь – розумний. Але його час вже пройшов. Цифри у паспорті підказують, то йому вже пора відпочити, подумати про вічне. Не треба було йому ганьбитися, – написав один з підписників.

Звільнення Вітольда Фокіна

30 вересня Вітольда Фокіна звільнили від виконання обов’язків першого заступника голови делегації України в Тристоронній контактній групі. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, Вітольд Фокін відступив передусім від справедливої оцінки тимчасової окупації Росією Криму, міста Севастополя, окремих районів Донецької та Луганської областей нашої держави.