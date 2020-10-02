Національне агентство з питань запобігання корупції хоче почути пояснення від депутата Олександра Гереги про торгівлю гігієнічними засобами проти коронавірусу. Він пропонував купити такі товари голові Київської міської ради Віталію Кличку, міському голові Дніпра Дмитру Філатову та міському голові Харкова Геннадію Кернесу.

У НАЗК повідомляють, що 24 квітня до Києва з Китаю прибув вантаж з медичними масками, халатами, захисними окулярами та іншим. Замовник цього вантажу – компанія Епіцентр К, де Герега є кінцевим бенефіціаром. 28 квітня нардеп розіслав листи міським чиновникам з пропозицією купити товари.

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– Ці дії народний депутат Олександр Герега вчинив в умовах реального конфлікту інтересів, що є адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією.

Нині в НАЗК готові оформити протокол про адміністративне правопорушення, адже впевнені, що мають достатньо доказів для цього. Олександр Герега має прийти в НАЗК з 12 по 15 жовтня.

Нагадаємо, що депутата Герегу вже викликали до НАЗК у серпні цього року. Причина так ж – порушення вимог закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Нардеп входив до списку з 12 осіб, яких тоді викликали до НАЗК. Серед них також був начальник управління Офісу Генпрокурора Дмитро Літкевич.

Джерело: НАЗК