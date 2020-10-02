У Києві керівник Головного управління Держпродспоживслужби та спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини отримували хабарі за підроблення документів.

За видання ветеринарного свідоцтва та експертного лабораторного висновку співробітники вимагали неправомірну вигоду у розмірі $1,1 тис.

Поліції вдалося затримати їх під час отримання чергового хабаря.

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Слідство встановило три факти отримання неправомірної вигоди за останній час, загальна сума склала $3,6 тис. та 10 тис. грн.

Підозрюваним загрожує до десяти років ув’язнення без можливості обіймати певні посади протягом трьох років. Їхнє майно конфіскують.







Підробляли документи: у Києві на хабарі затримали посадовців Держпродспоживслужби / 2 фотографии

У столиці кишенькові злодії пропонували поліції хабар у розмірі 30 тис. грн. Вони грабували людей біля залізничного вокзалу, тому вирішили підкупити правоохоронців, щоб уникнути покарання.