Скандал у Слузі народу: в Миколаєві балотується кандидат, який допомагав “ДНР”

Єгор Клецов, який на місцевих виборах до міськради Миколаєва очолює список Слуги народу, як з’ясувалося, раніше часто з’являвся на ефірах каналу сепаратистів “Новоросія ТБ” і навіть внесений до бази сайту Миротворець.

Про це кандидату у депутати нагадали в Facebook політолог Тарас Березовець та ще кілька блогерів та журналістів.

– У Миколаєві від слуг йде любитель сепаратистів Єгор Клецов, завсідник каналу Новоросія ТВ і сайту Миротворець. До слова, з ним все погано ще й тому, що він називає війну з РФ “внутрішнім конфліктом”, – написав Брезовець.

Сам Клецов розцінив ці заяви як переслідуванням і погрози, а також пообіцяв звернутися до поліції.

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Що пишуть про Клецова на сайті Миротворець

За даними Миротворця, у 2015 році Єгор Клецов на замовлення російських політтехнологів брав участь в організації мітингів, спрямованих на зрив мобілізації ЗСУ.

Також він збирав кошти на закупівлю медикаментів для військових госпіталів у “ДНР”, а війну на Донбасі називава “внутрішнім конфліктом”.

Скандал довкола Юрченка

Нещодавно ще один член партії Слуга народу потрапив у скандал. Нардепа Олександра Юрченка виключили із парламентської фракції через підозру у хабарництві.

Проте усі обвинувачення він відкидає і не планує складати депутатський мандат.

За даними НАБУ, Олександр Юрченко у завуальованій формі вимагав $13 тис. хабара за внесення пропозицій до законопроекту щодо переробки твердих побутових відходів. Ще $200 тис. він нібито планував витратити на підкуп членів комітету за голосування за подані ним пропозиції.

Фото: Єгор Клецов