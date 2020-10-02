PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Суми сягають $100 тис.: які партії найбільше витрачають на рекламу у Facebook

За вересень 2020 року в українському сегменті Facebook опублікували близько 36 тис. постів з ознаками політичної реклами.

Голова правління громадянської мережі Опора Ольга Айвазовська під час прес-конференції повідомила, що їхня сукупна вартість становить від $1,15 млн до $1,4 млн.

У серпні та на початку вересня публікацій подібного змісту було вдвічі менше, їхня сукупна вартість становила близько $400 тис.

Читайте: Які партії готові підтримати українці, якби вибори в Раду проходили зараз

Громадянська мережа Опора сформувала рейтинг політичних сил, які найбільше використовують соцмережі для своєї агітації.

На першому місці опинилася партія За майбутнє, яка витратила $103 091. Другу сходинку посів Наш край, який у вересні витратив понад $64 тис. На третьому місці Слуга народу – $42 тис.

Дещо менші витрати у Європейської солідарності – $35 тис. і Перемоги Пальчевського – $28 тис.

Які партії подолають бар’єр 5% на місцевих виборах

Місцеві вибори 2020 відбудуться у неділю 25 жовтня. Згідно з опитуванням соціологічної групи Рейтинг, умовний 5% бар’єр долають п’ять політсил: Слугу народу готові підтримати 15,5% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, Європейську солідарність – 11,4%, Опозиційну платформу – За життя – 11,4%, Батьківщину – 8,3% та За майбутнє – 6,2%.

56% респондентів зазначили, що обов’язково візьмуть участь у місцевих виборах.

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх