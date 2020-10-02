За вересень 2020 року в українському сегменті Facebook опублікували близько 36 тис. постів з ознаками політичної реклами.

Голова правління громадянської мережі Опора Ольга Айвазовська під час прес-конференції повідомила, що їхня сукупна вартість становить від $1,15 млн до $1,4 млн.

У серпні та на початку вересня публікацій подібного змісту було вдвічі менше, їхня сукупна вартість становила близько $400 тис.

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Громадянська мережа Опора сформувала рейтинг політичних сил, які найбільше використовують соцмережі для своєї агітації.

На першому місці опинилася партія За майбутнє, яка витратила $103 091. Другу сходинку посів Наш край, який у вересні витратив понад $64 тис. На третьому місці Слуга народу – $42 тис.

Дещо менші витрати у Європейської солідарності – $35 тис. і Перемоги Пальчевського – $28 тис.

Які партії подолають бар’єр 5% на місцевих виборах

Місцеві вибори 2020 відбудуться у неділю 25 жовтня. Згідно з опитуванням соціологічної групи Рейтинг, умовний 5% бар’єр долають п’ять політсил: Слугу народу готові підтримати 15,5% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, Європейську солідарність – 11,4%, Опозиційну платформу – За життя – 11,4%, Батьківщину – 8,3% та За майбутнє – 6,2%.

56% респондентів зазначили, що обов’язково візьмуть участь у місцевих виборах.