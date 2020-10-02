Карантин в Україні – головні новини 2 жовтня 2020

За останні дні зафіксовано три антирекорди поспіль – кількість нових випадків коронавірусу в Україні наближається до позначки у 5 тис.
2 жовтня тестування підтвердило Covid-19 ще у 4 633 українців, загалом захворіла 217 661 людина.
За день померли 68 пацієнтів, а одужали – 2 193.
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Водночас у МОЗ заявляють про постійне зростання кількості госпіталізованих хворих з коронавірусом.
За даними Максима Степанова, лише за добу до лікарень доправлено 801 людину, загалом у медзакладах з Covid-19 чи з підозрою перебуває понад 15 тис. українців.
У будь-якої системи є межа
Міністерстр охорони здоров’я Максим Степанов звернувся до укранців з проханням дотримуватися протиепідемічних заходів.
Він запевнив, що МОЗ і надалі збільшуватиме кількість ліжок для хворих на коронавірус, проте, за його словами, у кожної системи є межа – може просто не вистачити медпрацівників.
Осінні канікули
Школярі можуть піти на осінні канікули на 10 днів раніше. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив це підготовкою до місцевих виборів – щоб освітній процес та голосування на дільницях не перетиналися.
Він вважає, що на період, коли виборчий та навчальний процеси співпадають, вхід на дільницю має бути окремий.
Хто з чиновників та нардепів заразився Covid-19
Від коронавірусу ніхто не застрахований. Сьогодні глава Нафтогазу Андрій Коболєв підтвердив, що у нього Covid-19.
Почувається добре, усі робочі зустрічі проводитиме онлайн.
Також на коронавірус захворіли нардепи Нестор Шуфрич та Ігор Палиця.