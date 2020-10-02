У будь-якої системи є межа: Степанов звернувся до українців через коронавірус

Міністерство охорони здоров’я протягом тривалого часу попереджало українців, що нехтування протиепідемічними правилами призведе до складної ситуації з коронавірусом в Україні.

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов, коментуючи стрімке зростання кількості нових випадків інфікування коронавірусом.

– Це те, про що ми попереджали, – сказав він.

Влада продовжуватиме збільшувати кількість ліжок у лікарнях, забезпечувати їх апаратами ШВЛ, але у кожної системи є межа, додав Степанов.

– У нас банально може не вистачити медичних працівників. Я звертаюся до всіх українців із закликом користуватися правилами і рекомендаціями, які в Україні у зв’язку з Covid-19. Одягайте маску, дотримуйтеся соціальної дистанції – це все знижує ризик інфікування, – сказав міністр.

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Різке зростання кількості нових випадків Covid-19

В Україні вже третій день поспіль зростає кількість нових випадків Covid-19.

Станом на 2 жовтня в Україні стало відомо про інфікування ще 4 633 осіб. Загалом уже відомо про 217 661 людину, яка заразилася коронавірусом.

Днем раніше, 1 жовтня, було зафіксовано 4 069 нових випадків інфікування.

30 вересня влада відзвітувала про 4 027 нових випадків.