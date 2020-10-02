У Чернігові напали на пасажирський автобус Автолюкс

Український перевізник Автолюкс повідомив про розбійний напад на пасажирський автобус, який курсував з Києва до Чернігова.

За свідченням водія, о 00.30 годині автобус їхав вулицею Громадською у Чернігові, аж раптом на дорогу вибігло кілька людей в масках, які почали бити по автобусу тупими предметами.

В результаті невідомі пошкодили лобове скло і повністю вибили бічні рами.

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За даними компанії, водій автобуса фізично не постраждав, але перебуває в шоковому стані. На момент нападу пасажирів в автобусі вже не було. До місця події була викликана поліція.

ДТП на Хмельниччині

15 вересня у Хмельницькій області в мікрорайоні Ружчина сталася ДТП за участі легкового автомобіля Tesla та рейсового автобуса.

В результаті аварії постраждали вісім осіб.

На місці події працювали рятувальники. Вони відімкнули акумуляторні батареї автомобілів, щоб запобігти загорянню.