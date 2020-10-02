У Кернеса негативний тест на коронавірус

Міський голова Харкова Геннадій Кернес здав негативний тест на коронавірус.

Про це повідомив бізнесмен Павло Фукс у себе в Telegram-каналі.

Кернес з 17 вересня лікується у берлінській клініці Шаріте.

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– Новини хороші. Сьогодні він отримав негативний тест на Covid-19. Сподіваємося, що через тиждень Геннадій Адольфович передасть всім привіт, – написав Павло Фукс.

У Кернеса Covid-19

10 вересня мера Харкова Геннадія Кернеса госпіталізували у міську лікарню. У нього підтвердили Covid-19 та двостороннє запалення легень.

16 вересня Кернеса літаком доставили до Берліна.

Водночас Геннадія Адольфовича зареєстрували кандидатом у мери ХАркова.

Джерело: Павло Фукс