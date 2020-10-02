У Кернеса негативний тест на коронавірус

Міський голова Харкова Геннадій Кернес здав негативний тест на коронавірус.
Про це повідомив бізнесмен Павло Фукс у себе в Telegram-каналі.
Кернес з 17 вересня лікується у берлінській клініці Шаріте.
Читайте: Кернес та Добкін балотуватимуться у мери Харкова – список кандидатів
– Новини хороші. Сьогодні він отримав негативний тест на Covid-19. Сподіваємося, що через тиждень Геннадій Адольфович передасть всім привіт, – написав Павло Фукс.
У Кернеса Covid-19
10 вересня мера Харкова Геннадія Кернеса госпіталізували у міську лікарню. У нього підтвердили Covid-19 та двостороннє запалення легень.
16 вересня Кернеса літаком доставили до Берліна.
Водночас Геннадія Адольфовича зареєстрували кандидатом у мери ХАркова.
Джерело: Павло Фукс