Пам’ятник Махатмі Ганді відкрили у Києві 2 жовтня у ботанічному саду імені Фоміна.

Відкриття відбулося на честь 150-річчя індійського державного і політичного діяча, одного з керівників та ідеологів руху за незалежність Індії від Великої Британії Махатми Ганді.

– Перше запитання, яке я собі ставлю, коли думаю про Махатму Ганді – наскільки він сьогодні, як і раніше, відомий, популярний та важливий. Я вважаю, що його роль у майбутньому буде тільки зростати, – наголосив посол Індії в Україні Партха Сатпатхі.

За словами посла, пам’ятник Махатмі Ганді присвячений дружбі України та Індії та кращому взаєморозумінню між двома народами.

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Сатпатхі зазначив, що територія навколо монумента називається оазисом миру, який допоможе зміцнити дружбу між українцями та індійцями.

Окрім цього, заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова висловила сподівання, що таких пам’ятників в Україні з’являтиметься більше.

Сам пам’ятник Махатмі Ганді був відкритий посольством Індії в Україні спільно з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.















У Києві відкрили пам’ятник Махатмі Ганді / 4 фотографии

Національний рекорд щодо кількості пам’ятників

Наприкінці серпня МЗС повідомило, що пам’ятник Тарасу Шевченку побив національний рекорд – за кордоном нарахували 78 монументів українському поету. У 42 країнах світу є пам’ятник Шевченку.

Традиційно пам’ятники Тарасу Шевченку у закордонних містах означають присутність української громади. Саме там проходять урочисті святкування великих українських свят.

Фото: Еспресо