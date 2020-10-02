Вчителі отримають емоційну підтримку, а учні – консультації щодо майбутньої професії

До Дня вчителя столична влада підготувала подарунок не тільки вчителям, але і учням з їхніми батьками, запустивши Віртуальну платформу КМДА з емоційної підтримки вчителів та кар’єрного консультування для учнів.

Її розробник – Освітній хаб міста Києва, який є структурним підрозділом КНП Освітня агенція міста Києва.

– У цей складний період наше завдання – максимально підтримати вчителів, на плечі яких наразі випало велике навантаження, у тому числі і психологічне. Також за допомогою цього проекту ми розпочинаємо системну реалізацію профорієнтації серед учнів, – заявив в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

На даній платформі будь-який вчитель може замовити в зручний для себе день та час безкоштовну індивідуальну консультацію з психологами та тренерами з емоційного інтелекту Освітнього хабу міста Києва та проконсультуватися з приводу булінгу, якщо такий випадок трапиться в навчальному закладі.

– Учні та їхні батьки також зможуть вільно отримати консультації від кар’єрних консультантів, які допоможуть розкрити здібності дитини та визначити, в якій сфері краще продовжити навчання, а згодом і правильно обрати професію. Це перший в Україні системний проект щодо профорієнтації школярів за допомогою кар’єрних радників, – зазначив директор КНП Освітня агенція міста Києва Бадрі Лолашвілі. – Ми застосували інноваційну технологію перегорнутого кол-центру – коли консультант телефонує вчителю або батькам з учнем у заздалегідь обраний ними час. Таку технологію ми успішно використали навесні під час жорсткого карантину в межах Моніторингового центру КМДА з протидії COVID-19 щодо емоційної підтримки людей, послугами якої скористалося понад 100 тис. осіб, – сказала директорка Освітнього хабу міста Києва Марія Богуслав.

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Окрім психологічних консультацій та допомоги у виборі майбутньої професії на Віртуальній платформі КМДА є безкоштовна можливість для освітян підвищити кваліфікацію на курсі Освітнього хабу міста Києва – Мистецтво викладання – та вивчати англійську мову за допомогою наймасовішого освітнього проекту України Lingva.Skills, який розробила Асоціація інноваційної та цифрової освіти.

Для учнів – проходити мультимедійні курси з профорієнтації у цікавому гейміфікованому SCORM-форматі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські вчителі навчатимуться за допомогою мультимедійних курсів.