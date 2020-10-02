Питання допомоги одній із сторін конфлікту у Нагірному Карабасі не може навіть підніматися. Так президент Володимир Зеленський прокоментував заяву нардепа від Слуги народу Людмили Марченко щодо надання військової допомоги Азербайджану.

– Ми закликаємо до діалогу Вірменію та Азербайджан для деескалації конфлікту. Що стосується відносини з Азербайджаном, то вони в останні рік-два дійсно особливі, дуже потужні в економічному та геополітичному напрямках, – визнав Зеленський.

Він наголосив, що Україна підтримує територіальну цілісність Азербайджану, адже так само робить Баку, якщо згадати Крим та Донбас.

За його словами, подібні конфлікти не можна називати замороженими, оскільки цей стан не може бути постійним.

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– Вони можуть бути замороженими на певний час. Що буде потім, неважливо, чи диверсія, чи провокація, але це все ж таки буде вибух, навіть якщо пройшло 30 років після того, як була війна в тому чи іншому місці на нашій планеті. Тому треба вирішувати питання швидко, – підсумував Зеленський.

Скандальна заява Марченко щодо Азербайджану

В ефірі одного з телеканалів, коментуючи конфлікт між Вірменією і Азербайджаном, нардеп від Слуги народу Людмила Марченко заявила про нібито готовність України надати військову допомогу Азербайджану в разі виникнення такої необхідності.

У відповідь в МЗС, МВС і самій фракції заявили, що це особиста думка народного депутата, і вона не мають нічого спільного з офіційною позицією України.