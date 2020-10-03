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Факти / Україна / Суспільство

Черговий антирекорд і відкриття нових лікарень для хворих на Covid-19: карантин 3 жовтня

Коронавірус в Україні не відступає. Станом на 3 жовтня, зафіксували черговий антирекорд – на Covid-19 захворіла ще 4 661 людина, від початку пандемії – 222 322.

Від ускладнень, викликаних хворобою, за добу померли ще 92 пацієнти, загалом кількість смертей сягнула  4 353. За весь час пандемії одужали 98 737 хворих, зокрема 2 146 за добу.

Найбільше нових випадків інфікування за добу зафіксували у Харківській області – 516, у Києві – 441, та Одеській області – 310.

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Враховуючи таку ситуацію, МОЗ доповнив список лікарень ще п’ятьма медзакладами, які прийматимуть пацієнтів з Covid-19. Хоча для хворих передбачено понад 29 тис. ліжок, але вони заповнені вже на 53,9%.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, наразі у лікарнях перебувають 16 076 людей з діагнозом Covid-19, і щодня ця кількість лише збільшується.

Через складну епідситуацію станом на 3 жовтня до послаблення карантину готовий лише один регіон України – Кіровоградська область. Ситуація з коронавірусом в інших регіонах не дозволяє скасовувати або послаблювати обмежувальні заходи.

Крім того, Міністерство охорони здоров’я звернулося до відповідних органів з проханням посилити контроль за дотриманням карантину у місцях скупчення людей. Особливо це стосується ситуації на ринках.

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