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Факти / Україна / Політика

Хворого на Covid-19 Порошенка госпіталізували з двостороннім запаленням легень

П’ятого президента Петра Порошенка, який хворіє на Covid-19, госпіталізували з двостороннім запаленням легень до столичної лікарні.

Також захворіла їхня донька, повідомила дружина лідера партії Європейська солідарність Марина Порошенко.

– Попри те, що у мого чоловіка двостороннє запалення легень, він має сильну волю і демонструє її у боротьбі з хворобою. Він чітко дотримується прописаного протоколу лікування.

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Про те, що Петро Порошенко захворів на коронавірус, стало відомо 29 вересня.

Тоді він почувався краще, тому лікувався вдома, і зазначав, що сподівається на швидке одужання.

Протягом декількох останніх днів позитивний тест на коронавірус отримали також низка народних депутатів України, серед яких Ігор Палиця (За майбутнє), Нестор Шуфрич (Опозиційна платформа За життя), Кіра Рудик (Голос) і Жан Беленюк (Слуга народу).

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