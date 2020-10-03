Внаслідок лісових пожеж у Луганській області загинули 11 людей. Рятувальники знайшли тіла ще чотирьох людей, яких раніше вважали зниклими безвісти.

Про це повідомила речниця поліції Луганщини Тетяна Погукай.

Тіла загиблих, які вважалися зниклими безвісти, знайшли під завалами будинків у селах Сиротине та Воронове.

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Тим часом у ДСНС повідомили, що найбільш складна ситуація з пожежами наразі спостерігається вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапило 32 населених пункти.

Протягом минулої доби рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу лісової підстилки поблизу села Чмирівка Старобільського району на площі 50 га. Продовжується гасіння семи основних осередків вогню.

До гасіння лісових пожеж в Луганській області залучено близько 2,5 тис. осіб та понад 210 одиниць техніки.