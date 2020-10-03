Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

3 жовтня у Києві зафіксували 441 випадок зараження Covid-19.
Загалом у столиці 24 043 підтверджених випадки захворювання на коронавірус.
За останню добу 12 людей померли від ускладнень, які викликав коронавірус, від початку пандемії – 413.
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Захворіли:
- 232 жінки віком від 18 до 90 років;
- 185 чоловіків віком від 20 до 89 років;
- 10 дівчаток від трьох місяців до 17 років та 14 хлопчиків від 4 років до 16.
До лікарень столиці госпіталізували 51 пацієнта. Інші – на самоізоляції.
За минулу добу одужали 404 людини. Усього коронавірус подолали 7 657 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили у Дніпровському та Деснянському районах – по 78, і в Подільському районі – 40 хворих.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.