Авіакатастрофа Ан-26: під Чугуєвом попрощалися із загиблими (ФОТО)

На місці авіакатастрофи Ан-26 поблизу Чугуєва Харківської області, яка забрала життя 26 людей, відбулася панахида.
На місце трагедії прийшли не лише родичі загиблих офіцерів та курсантів, а друзі, колеги та представники громадськості.
Люди несли квіти та лампадки на згарище, де нещодавно лежали уламки літака.
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На місці встановили хрести та виставили портрети загиблих.
Авіакатастрофа Ан-26
25 жовтня авіакатастрофа Ан-26, який впав за 1,5 кілометра від аеродрому у Чугуєві, забрала життя 26 людей.
На борту перебувало 19 курсантів та сім членів екіпажу. Лише одному курсанту вдалося вижити, нині він перебуває у лікарні.
Курсант В’ячеслав Золочевський, що вижив, розповів, що до останнього моменту на борту судна паніки не було.
Джерело: Чугуївська РДА