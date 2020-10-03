Авіакатастрофа Ан-26: під Чугуєвом попрощалися із загиблими (ФОТО)

На місці авіакатастрофи Ан-26 поблизу Чугуєва Харківської області, яка забрала життя 26 людей, відбулася панахида.

На місце трагедії прийшли не лише родичі загиблих офіцерів та курсантів, а друзі, колеги та представники громадськості.

Люди несли квіти та лампадки на згарище, де нещодавно лежали уламки літака.

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На місці встановили хрести та виставили портрети загиблих.































Квіти на згарищі: під Чугуєвом попрощалися з жертвами авіакатастрофи Ан-26 / 8 фотографий

Авіакатастрофа Ан-26

25 жовтня авіакатастрофа Ан-26, який впав за 1,5 кілометра від аеродрому у Чугуєві, забрала життя 26 людей.

На борту перебувало 19 курсантів та сім членів екіпажу. Лише одному курсанту вдалося вижити, нині він перебуває у лікарні.

Курсант В’ячеслав Золочевський, що вижив, розповів, що до останнього моменту на борту судна паніки не було.

Джерело: Чугуївська РДА