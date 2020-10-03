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Факти / Україна / Суспільство

МОЗ доповнив список лікарень, які приймають пацієнтів з Covid-19

Для хворих на коронавірусів в Україні передбачено понад 29 тис. ліжок, але вони заповнені вже на 53,9%.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, нині у лікарнях перебувають 16 076 людей з діагнозом Covid-19, і кожен день ця кількість лише збільшується.

У зв’язку з цим, як повідомив Степанов, він підписав розпорядження про введення ще п’яти лікарень в різних регіонах, які прийматимуть хворих на коронавірус.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Коронавірус в Україні 3 жовтня

3 жовтня в Україні зафіксовано ще 4 661 випадок інфікування Covid-19. І це вже четвертий антирекорд поспіль.

Загальна кількість хворих сягнула 222 322 випадків.

Маємо також антирекорд за кількістю летальних випадків – за добу померло 92 людини.

Одужали за день 2 146 українців.

Фото: Dreamstime

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