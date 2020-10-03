Як голосувати на місцевих виборах в Україні 2020

Місцеві вибори в Україні у 2020 році пройдуть 25 жовтня. Таку дату встановила Верховна Рада. Вперше у нашій країні вибори пройдуть із змінами до Виборчого кодексу.

Голосування проходитиме за змішаною системою – в маленьких населених пунктах мажоритарка, у великих – пропорційна з відкритими списками.

Кого будемо обирати 25 жовтня

На місцевих виборах українці обиратимуть депутатів сільських, селищних, міських рад у громадах, а також сільських, селищних, міських голів (мерів) у всіх 24 областях України.

Оновлене виборче законодавство

Згідно з ним, голів громад, де проживає понад 75 тис. осіб будуть обирати у два тури, якщо жоден кандидат не набере більше ніж 50% голосів. Якщо у громаді населення менше, то очільника обирають більшістю.

Депутатів для громад, де населення понад 10 тис. громадян, обиратимуть за пропорційною системою з відкритими списками, тобто самостійно висуватися не можна. Мандати зможуть отримати лише партії, які подолали 5% бар’єр.

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Вибори депутатів до місцевих рад населених пунктів, де населення понад 10 тис. осіб, проходитимуть за багатомандатною системою. Це те ж саме, що і знайома всім мажоритарка, але обиратимуть одразу кілька депутатів, а не одного. Варто зазначити, що один громадянин зможе віддати свій голос тільки за одного кандидата, але до ради пройдуть, ті хто набрав найбільшу кількість у своєму окрузі.

Які будуть бюлетені та як їх заповнювати

На місцевих виборах в Україні передбачено чотири види бюлетенів:

за голову (села, селища або міста);

за депутата сільської ради;

за депутата районної ради;

за депутата обласної ради.

Бюлетень за главу населеного пункту залишається таким, як і раніше. Необхідно буде зі списку кандидатів обрати вашого фаворита і поставити навпроти його прізвища позначку. У населених пунктах до 10 тис. осіб виборці також будуть поіменно голосувати за депутатів до рад.

А ось для голосування за депутатів районних і обласних рад громадяни отримають бюлетені, в лівій частині яких потрібно буде обрати партію і поставити навпроти неї галочку, а правій частині – обрати кандидата від цієї партії і вписати його номер у віконце з трафаретом, який раніше був на конвертах або листівках. Наприклад, номер вашого кандидата №7, то вписати необхідно 07.







Нова система, бюлетені та карантин: як голосувати на місцевих виборах 2020 / 2 фотографии

Передбачається, що такі нововведення призведуть до безлічі зіпсованих бюлетенів. Однак без паніки. Згідно з Виборчим кодексом, виборець може обміняти зіпсований бюлетень. Для цього потрібно з письмовою заявою звернутися до члена виборчої комісії, який вам його видавав, і попросити новий.

Член комісії зобов’язаний зробити відповідну позначку в списку виборців. Зіпсований бюлетень погашається. Також складається акт, щоб під час підрахунку голосів бюлетень був врахований як невикористаний.

Однак бюлетень можна поміняти лише один раз.

Крім того, для голосування за кандидата в міську чи сільську раду, де населення більше 10 тис., виборці також отримають бюлетені з трафаретним віконечком.

Місцеві вибори в Україні в умовах пандемії

Якщо раніше, щоб вирушити на вибори, досить було прихопити із собою паспорт, то 2020 рік і пандемія коронавірусу вносить свої корективи.

На виборчу дільницю потрібно буде прихопити з собою маску, а краще ще й рукавички та санітайзер. Також не забувайте про соціальну дистанцію. Крім того, щоб уникнути великого скупчення людей, у приміщення дільниці впускатимуть одночасно лише дозволену кількість виборців.

Любителям ходити на вибори з дітьми та онуками краще відмовитися від цієї традиції.