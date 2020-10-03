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Факти / Україна / Суспільство

Новий антирекорд: в Україні ще 4 661 людина захворіла на коронавірус

В Україні за останній день ще 4 661 людина захворіла на Covid-19. Станом на 3 жовтня кількість хворих сягнула 222 322 випадків.

З них від ускладнень, викликаних інфекцією, померли 4 353 пацієнти, а за останній день – 92.

Одужали за час пандемії 98 737 хворих, зокрема 2 146 за добу.

Нині в Україні 119 232 активних хворих на Covid-19.

Найбільше випадків інфікування за день у Харківській області – 516, у Києві 441 хворий, на третьому місці Одеська область, де 310 нових пацієнтів з коронавірусом.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Ситуація з корнавірусом у регіонах:

  • Вінницька обл — 6 554 (+102)
  • Волинська обл — 8 455 (+130)
  • Дніпропетровська обл — 6 719 (+297)
  • Донецька обл — 3 864 (+214)
  • Житомирська обл — 6 468 (+203)
  • Закарпатська обл — 10 105 (+101)
  • Запорізька обл — 4 401 (+117)
  • Івано-Франківська обл — 14 093 (+125)
  • Кіровоградська обл — 1 158 (+17)
  • м. Київ — 24 043 (+441)
  • Київська обл — 9 591 (+163)
  • Львівська обл — 21 032 (+206)
  • Луганська обл — 1 207 (+67)
  • Миколаївська обл — 3 490 (+121)
  • Одеська обл — 14 379 (+310)
  • Полтавська обл — 2 727 (+215)
  • Рівненська обл — 12 956 (+186)
  • Сумська обл — 4 908 (+231)
  • Тернопільська обл — 14 167 (+171)
  • Харківська обл — 20 104 (+516)
  • Херсонська обл — 1 340 (+90)
  • Хмельницька обл — 6 647 (+215)
  • Чернівецька обл — 14 966 (+179)
  • Черкаська обл — 4 430 (+135)
  • Чернігівська обл — 4 518 (+109).

Коронавірус в Україні 2 жовтня

Станом на 2 жовтня на коронавірус в Україні ще 4 633 людей інфікувалися Covid-19. Це був третій антирекорд поспіль. Загалом захворів 217 661 українеців.

За вчорашній день померли 68 пацієнтів, а одужали 2 193 хворих.

Джерело: РНБО

Фото: Dreamstime

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