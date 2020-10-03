В Україні за останній день ще 4 661 людина захворіла на Covid-19. Станом на 3 жовтня кількість хворих сягнула 222 322 випадків.
З них від ускладнень, викликаних інфекцією, померли 4 353 пацієнти, а за останній день – 92.
Одужали за час пандемії 98 737 хворих, зокрема 2 146 за добу.
Нині в Україні 119 232 активних хворих на Covid-19.
Найбільше випадків інфікування за день у Харківській області – 516, у Києві 441 хворий, на третьому місці Одеська область, де 310 нових пацієнтів з коронавірусом.
Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання
Ситуація з корнавірусом у регіонах:
- Вінницька обл — 6 554 (+102)
- Волинська обл — 8 455 (+130)
- Дніпропетровська обл — 6 719 (+297)
- Донецька обл — 3 864 (+214)
- Житомирська обл — 6 468 (+203)
- Закарпатська обл — 10 105 (+101)
- Запорізька обл — 4 401 (+117)
- Івано-Франківська обл — 14 093 (+125)
- Кіровоградська обл — 1 158 (+17)
- м. Київ — 24 043 (+441)
- Київська обл — 9 591 (+163)
- Львівська обл — 21 032 (+206)
- Луганська обл — 1 207 (+67)
- Миколаївська обл — 3 490 (+121)
- Одеська обл — 14 379 (+310)
- Полтавська обл — 2 727 (+215)
- Рівненська обл — 12 956 (+186)
- Сумська обл — 4 908 (+231)
- Тернопільська обл — 14 167 (+171)
- Харківська обл — 20 104 (+516)
- Херсонська обл — 1 340 (+90)
- Хмельницька обл — 6 647 (+215)
- Чернівецька обл — 14 966 (+179)
- Черкаська обл — 4 430 (+135)
- Чернігівська обл — 4 518 (+109).
Коронавірус в Україні 2 жовтня
Станом на 2 жовтня на коронавірус в Україні ще 4 633 людей інфікувалися Covid-19. Це був третій антирекорд поспіль. Загалом захворів 217 661 українеців.
За вчорашній день померли 68 пацієнтів, а одужали 2 193 хворих.