В Україні за останній день ще 4 661 людина захворіла на Covid-19. Станом на 3 жовтня кількість хворих сягнула 222 322 випадків.

З них від ускладнень, викликаних інфекцією, померли 4 353 пацієнти, а за останній день – 92.

Одужали за час пандемії 98 737 хворих, зокрема 2 146 за добу.

Нині в Україні 119 232 активних хворих на Covid-19.

Найбільше випадків інфікування за день у Харківській області – 516, у Києві 441 хворий, на третьому місці Одеська область, де 310 нових пацієнтів з коронавірусом.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Ситуація з корнавірусом у регіонах:

Вінницька обл — 6 554 (+102)

Волинська обл — 8 455 (+130)

Дніпропетровська обл — 6 719 (+297)

Донецька обл — 3 864 (+214)

Житомирська обл — 6 468 (+203)

Закарпатська обл — 10 105 (+101)

Запорізька обл — 4 401 (+117)

Івано-Франківська обл — 14 093 (+125)

Кіровоградська обл — 1 158 (+17)

м. Київ — 24 043 (+441)

Київська обл — 9 591 (+163)

Львівська обл — 21 032 (+206)

Луганська обл — 1 207 (+67)

Миколаївська обл — 3 490 (+121)

Одеська обл — 14 379 (+310)

Полтавська обл — 2 727 (+215)

Рівненська обл — 12 956 (+186)

Сумська обл — 4 908 (+231)

Тернопільська обл — 14 167 (+171)

Харківська обл — 20 104 (+516)

Херсонська обл — 1 340 (+90)

Хмельницька обл — 6 647 (+215)

Чернівецька обл — 14 966 (+179)

Черкаська обл — 4 430 (+135)

Чернігівська обл — 4 518 (+109).

Коронавірус в Україні 2 жовтня

Станом на 2 жовтня на коронавірус в Україні ще 4 633 людей інфікувалися Covid-19. Це був третій антирекорд поспіль. Загалом захворів 217 661 українеців.

За вчорашній день померли 68 пацієнтів, а одужали 2 193 хворих.