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Факти / Україна

В Україні лише в одному регіоні можна послаблювати карантин – МОЗ

Станом на 3 жовтня лише один регіон України готовий до послаблення карантинних заходів – Кіровоградська область. Рівень захворюваності там перебуває у межах норми – 19,9 на 100 тис. населення.

В інших же регіонах цей показник, який має бути <40 на 100 тис., значно перевищений.

Найскладніша ситуація з коронавірусом спостерігається у таких областях:

  • Тернопільська – 304,2 на 100 тис. населення;
  • Чернівецька – 227,7 на 100 тис. населення;
  • Харківська – 212,9 на 100 тис. населення.

Читайте: МОЗ доповнив список лікарень, які приймають пацієнтів з Covid-19

У Києві показник захворюваності – 165,4 на 100 тис. населення.

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні 3 жовтня, в країні зафіксували черговий антирекорд – 4 661 нових випадків.

Загалом за час пандемії Covid-19 підтвердили у 222 322 українців.

Нині в Україні 119 232 активних випадки.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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