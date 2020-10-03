У Рівненській області поліція провела п’ять несанкціонованих обшуків, під час яких за місцем проживання шести осіб вилучила понад 100 кг бурштину, готові вироби із нього, а також обладнання для його обробки.

Відомо, що всі, у кого проходив обшук, були причетні до незаконного зберігання та переробки каменю.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 240-1 КК України – незаконне видобування, збут, придбання, передання, пересилання, перевезення, переробка бурштину.

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Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі від двох до трьох років.



















Вилучили понад 100 кг каменю: на Рівненщині викрили незаконне зберігання бурштину / 5 фотографий

Напередодні у Рівненській області викрили незаконний видобуток бурштину. На місці події виявили та вилучили 10 мотопомп, понад 20 кг бурштину а також інші знаряддя, призначені для незаконного промислу.