Президента вразили масштаби будівництва Дністровської ГАЕС

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи в Чернівецькій області, відвідав об’єкт компанії “Укргідроенерго” Дністровську гідроакумулювальну електростанцію.

Про це повідомляється на офіційному сайті Президента України.

Президент оглянув будівництво другої черги Дністровської ГАЕС та залишився задоволений результатами роботи – відзначили в “Укргідроенерго”.

Повне будівництво Дністровської ГАЕС забезпечить підвищення надійності енергопостачання і розширить експортні можливості енергосистеми держави. Є можливість підтримувати якісну електроенергію в Молдову і в Румунію, – розповів Володимир Зеленський.

Дністровська ГАЕС є невід’ємною складовою частиною енергетичної стратегії держави до 2030 року. Під час відвідування електростанції Зеленський оглянув три справні гідроагрегати і монтажні зони, де будують другу чергу Дністровської ГАЕС у складі четвертого гідроагрегату. Закінчення будівництва четвертого гідроагрегату Дністровської ГАЕС заплановано на IV квартал 2020 року.

У цьому році ми плануємо до Дня енергетика зробити перший пуск агрегату. І в першому півріччі наступного року здати його в промислову експлуатацію, – зазначив генеральний директор “Укргідроенерго” Ігор Сирота.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Зеленський обговорює з Китаєм постачання вакцини в Україну.