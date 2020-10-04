Традиційно в Україні святкують День вчителя в першу неділю жовтня. Цьогоріч свято припадає на 4 жовтня.

Ініціатива відзначати День працівників освіти (офіційна назва) у світі з’явилася ще у ХІХ столітті. Тоді в цей день вшановували видатних освітян або окремі події в галузі освіти.

Україна почала святкувати День вчителя у складі ССРР у 1965 році. З початку утворення незалежної держави це свято задокументоване указом президента України про День працівників освіти у 1994 році.

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Факти ICTV створили привітання у картинках до Дня вчителя, аби ви могли зробити приємно найкращим педагогам, що вас оточують.

До підготовки подарунку педагогу потрібно підійти серйозно. Адже він має відповідати тематиці свята та виражати вашу вдячність і повагу. Ми підготували для вас ідеї бюджетних подарунків на День вчителя, які стануть їм у нагоді.