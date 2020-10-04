Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що вересень став четвертим місяцем підряд, коли держбюджет виконується.

Кабмін скоротив недобір надходжень до державного бюджету на 29,2 млрд грн, а за доходами його виконано на 115%.

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– У квітні недовиконання держбюджету становило 41 млрд грн, проте уряду вдалося виправити ситуацію, і зараз відставання від річного нормативу тільки 11,8 млрд грн, – зазначив Шмигаль.

За його словами, це на 7,8 млрд грн більше, ніж у минулому році, і на 10,1 млрд грн більше нормативу. Окрім цього, Шмигаль уточнив, що до кінця 2020 року держбюджет буде повністю виконаний.

Держбюджет-2021

Україна профінансує дефіцит держбюджету-2021 без емісії облігацій у розмірі 270 млрд грн або 6% ВВП.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, наразі на банківському ринку є надлишкова ліквідність, яку держава могла б поглинути без шкоди для кредитування і профінансувати дефіцит бюджету.

Джерело: Денис Шмигаль