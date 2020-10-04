За останню добу поліцейські відкрили вісім кримінальних проваджень щодо порушення виборчого процесу.

До правоохоронних органів надійшло 116 заяв про порушення виборчого законодавства.

Найбільша кількість була зафіксована у Одеській області – 19, Дніпропетровській – 14, Київській – 14, Донецькій – 11, у Києві – 9, Чернівецькій області – 7, Івано-Франківській – 5, Кіровоградській – 3, Миколаївській – 3, Вінницькій – 2, Рівненській – 2, Тернопільській – 2, Чернігівській – 2, Закарпатській – 1, Львівській – 1, Харківській – 1, Херсонській – 1, Черкаській – 1.

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Загалом, починаючи з 5 вересня у Нацполіції було зареєстровано 2 393 заяви, які пов’язані в виборчим процесом.

Найбільше було у Київській області – 349, Києві – 203, Днепропетровській – 172, Донецькій – 165, Львівській – 142, Закарпатській – 129, Одеській – 117, Кіровоградській – 103, Запорізькій – 99, Херсонській – 96, Чернівецькій – 96, Полтавській – 87, Луганській – 75, Івано-Франківській – 68, Миколаївській – 66, Чернігівській – 64, Рівненській – 52, Вінницькій – 51, Черкаській – 51, Волинській – 49, Сумській – 49, Харківській – 40, Тернопільській – 29, Житомирській – 27, Хмельницькій – 8.

Усього до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про 190 кримінальних правопорушень, з них 101 щодо порушення виборчого законодавства, 85 – пов’язані з самим процесом.

Місцеві вибори 2020

3 жовтня у Чернігівській області у місті Бахмач викрили схему підкупу виборців. В автомобілі одного із керівників структурних підрозділів Бахмацької райдержадміністрації поліція знайшла гроші та списки виборців.

Правоохоронці вилучили списки виборців із зазначенням так званих десятників та 66 тис. грн. За попередніми підрахунками поліції, мережа охоплює понад 5 тис. осіб. Вони вказують на організацію мережі скуповування голосів на користь однієї з політичних сил та кандидата у депутати до парламенту в окрузі №208.