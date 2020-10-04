Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: схема руху літаків на аеродромі

Повітряні сили Збройних сил України показали схему руху літаків на військовому аеродромі в Чугуєві під час катастрофи АН-26.

На ній можна розгледіти рух Ан-26 та іншого літака, який пішов на посадку перед ним.

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Прес-секретар командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що перший літак не заважав посадці Ан-26, який розбився.

До моменту посадки Ан-26, інший літак і ще два вертольоти вже встигли звільнити посадкову смугу.

Авіакатастрофа під Чугуєвом

25 вересня сталася авіакатастрофа під Чугуєвом Харківської області. Військово-транспортний літак Ан-26 впав і загорівся під час заходу на посадку в аеропорту.

У літаку перебувало 20 молодих курсантів та сім членів екіпажу, вижив лише один курсант.

Літак спалахнув, приземлившись на відстані приблизно двох кілометрів від військової авіабази. Пожежники ліквідували полум’я через годину.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що причину катастрофи потрібно швидко встановити, і закликав до “об’єктивного” розслідування.

1 жовтня у Міноборони повідомили, що невідкладно виплатять допомогу родинам загиблих у авіакатастрофі Ан-26 під Чугуєвом, коли отримають документи щодо кожного з них.