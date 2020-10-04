4 жовтня у Києві зафіксували 407 випадків зараження Covid-19.

Загалом у столиці 24 450 підтверджених випадки захворювання на коронавірус.

За останню добу сім людей померли від ускладнень, які викликав коронавірус, від початку пандемії – 420.

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Захворіли:

216 жінок віком від 18 до 89 років;

157 чоловіків віком від 18 до 90 рокiв;

15 дівчаток від 1 до 17 років;

19 хлопчиків від 1 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 45 пацієнтів. Інші – на самоізоляції.

За минулу добу одужали 207 людини. Усього коронавірус подолали 7 864 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському районі — 72, у Дарницькому та Дніпровському — по 63, у Солом’янському – 40.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: