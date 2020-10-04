4 жовтня у Києві зафіксували 407 випадків зараження Covid-19.
Загалом у столиці 24 450 підтверджених випадки захворювання на коронавірус.
За останню добу сім людей померли від ускладнень, які викликав коронавірус, від початку пандемії – 420.
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Захворіли:
- 216 жінок віком від 18 до 89 років;
- 157 чоловіків віком від 18 до 90 рокiв;
- 15 дівчаток від 1 до 17 років;
- 19 хлопчиків від 1 до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 45 пацієнтів. Інші – на самоізоляції.
За минулу добу одужали 207 людини. Усього коронавірус подолали 7 864 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському районі — 72, у Дарницькому та Дніпровському — по 63, у Солом’янському – 40.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.