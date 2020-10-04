Погода 4 жовтня в Україні буде переважно сонячною і по-осінньому теплою. Лише у Закарпатській області очікуються дощі.
У західних регіонах у неділю погода потішить сонцем, температура вдень – від 21 до 23°. Лише в Ужгороді цього дня пройде дощ, температура підніметься до 23°.
На півночі очікується мінлива хмарність, без опадів, температура вдень – від 19 до 23°.
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Мешканці східних регіонів також зможуть насолодитися сонцем і теплом, вдень стовпчики термометра піднімуться до 22°.
У центрі – мінлива хмарність, погода потішить теплом, температура – від 19 до 24°.
На півдні також буде переважно сонячно, температура – від 21 до 23°.
Прогноз погоди на жовтень
Синоптики прогнозували, що жовтень буде холоднішим, ніж вересень.
На початку місяця температура значно знизиться, в країні пройдуть дощі. Проте в другій половині жовтня можливе незначне потепління.
Детальний прогноз погоди на жовтень 2020 дивіться на Фактах ICTV.