Погода 4 жовтня в Україні буде переважно сонячною і по-осінньому теплою. Лише у Закарпатській області очікуються дощі.

У західних регіонах у неділю погода потішить сонцем, температура вдень – від 21 до 23°. Лише в Ужгороді цього дня пройде дощ, температура підніметься до 23°.

На півночі очікується мінлива хмарність, без опадів, температура вдень – від 19 до 23°.

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Мешканці східних регіонів також зможуть насолодитися сонцем і теплом, вдень стовпчики термометра піднімуться до 22°.

У центрі – мінлива хмарність, погода потішить теплом, температура – від 19 до 24°.

На півдні також буде переважно сонячно, температура – від 21 до 23°.

Прогноз погоди на жовтень

Синоптики прогнозували, що жовтень буде холоднішим, ніж вересень.

На початку місяця температура значно знизиться, в країні пройдуть дощі. Проте в другій половині жовтня можливе незначне потепління.

Детальний прогноз погоди на жовтень 2020 дивіться на Фактах ICTV.