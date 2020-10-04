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Факти / Україна / Суспільство

Понад 4 тис. випадків за добу: коронавірус в Україні не відступає

За добу в Україні зафіксували 4 140 нових випадків коронавірусу. З початку пандемії уже 226 462 людей перехворіло на Covid-19.

За добу померло 44 людини, загалом 4 397. Такі дані є у системі моніторингу РНБО.

Одужало 98 737 українців, за добу 1 370.

Серед антилідерів – Харківська область (414), Київ (407) та Житомирська область (281).

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Коронавірус по регіонах

  • Вінницька обл – 6 716 (+162);
  • Волинська обл – 8 591 (+136);
  • Дніпропетровська обл – 6 931 (+212);
  • Донецька обл – 4 187 (+323);
  • Житомирська обл – 6 749 (+281);
  • Закарпатська обл – 10 168 (+63);
  • Запорізька обл – 4 507 (+106);
  • Івано-Франківська обл – 14 232 (+139);
  • Кіровоградська обл – 1 179 (+21);
  • Київ – 24 450 (+407);
  • Київська обл – 9 752 (+161);
  • Львівська обл – 21 194 (+162);
  • Луганська обл – 1 288 (+81);
  • Миколаївська обл – 3 650 (+160);
  • Одеська обл – 14 539 (+160);
  • Полтавська обл – 2 812 (85);
  • Рівненська обл – 13 107 (+151);
  • Сумська обл – 5 171 (+263);
  • Тернопільська обл – 14 295 (+128);
  • Харківська обл – 20 518 (+414);
  • Херсонська обл – 1 427 (+87);
  • Хмельницька обл – 6 801 (+154);
  • Чернівецька обл – 15 123 (+157);
  • Черкаська обл – 4 480 (50);
  • Чернігівська обл – 4 595 (+77).

Лише один регіон України готовий до послаблення карантинних заходів – Кіровоградська область. Рівень захворюваності там перебуває у межах норми – 19,9 на 100 тис. населення.

В інших же регіонах цей показник, який має бути <40 на 100 тис.

Міста, де українці дотримуються самоізоляції

  • Львів – 18,32%;
  • Київ – 17,85%;
  • Чернівці – 16,56%;
  • Ужгород – 15,89%;
  • Івано-Франківськ – 15,38%.

Коронавірус в Україні 3 жовтня

В Україні 3 жовтня був абсолютний антирекорд – 4 661 українець захворів на коронавірус. Кількість хворих Covid-19 сягнула 222 322.

З них від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померло 92 людини.

Одужали за час пандемії 98 737 хворих, зокрема 2 146 за добу.

Джерело: РНБО

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