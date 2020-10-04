За добу в Україні зафіксували 4 140 нових випадків коронавірусу. З початку пандемії уже 226 462 людей перехворіло на Covid-19.
За добу померло 44 людини, загалом 4 397. Такі дані є у системі моніторингу РНБО.
Одужало 98 737 українців, за добу 1 370.
Серед антилідерів – Харківська область (414), Київ (407) та Житомирська область (281).
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Коронавірус по регіонах
- Вінницька обл – 6 716 (+162);
- Волинська обл – 8 591 (+136);
- Дніпропетровська обл – 6 931 (+212);
- Донецька обл – 4 187 (+323);
- Житомирська обл – 6 749 (+281);
- Закарпатська обл – 10 168 (+63);
- Запорізька обл – 4 507 (+106);
- Івано-Франківська обл – 14 232 (+139);
- Кіровоградська обл – 1 179 (+21);
- Київ – 24 450 (+407);
- Київська обл – 9 752 (+161);
- Львівська обл – 21 194 (+162);
- Луганська обл – 1 288 (+81);
- Миколаївська обл – 3 650 (+160);
- Одеська обл – 14 539 (+160);
- Полтавська обл – 2 812 (85);
- Рівненська обл – 13 107 (+151);
- Сумська обл – 5 171 (+263);
- Тернопільська обл – 14 295 (+128);
- Харківська обл – 20 518 (+414);
- Херсонська обл – 1 427 (+87);
- Хмельницька обл – 6 801 (+154);
- Чернівецька обл – 15 123 (+157);
- Черкаська обл – 4 480 (50);
- Чернігівська обл – 4 595 (+77).
Лише один регіон України готовий до послаблення карантинних заходів – Кіровоградська область. Рівень захворюваності там перебуває у межах норми – 19,9 на 100 тис. населення.
В інших же регіонах цей показник, який має бути <40 на 100 тис.
Міста, де українці дотримуються самоізоляції
- Львів – 18,32%;
- Київ – 17,85%;
- Чернівці – 16,56%;
- Ужгород – 15,89%;
- Івано-Франківськ – 15,38%.
Коронавірус в Україні 3 жовтня
В Україні 3 жовтня був абсолютний антирекорд – 4 661 українець захворів на коронавірус. Кількість хворих Covid-19 сягнула 222 322.
З них від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померло 92 людини.
Одужали за час пандемії 98 737 хворих, зокрема 2 146 за добу.