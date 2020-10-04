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Факти / Україна / Суспільство

Скільки учнів і вчителів в Україні знаходяться на самоізоляції

1 275 учнів та 2 158 вчителів хворіють на коронавірус в Україні.

83 тис. учнів перебувають на самоізоляції, повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на брифінгу 4 жовтня.

– Класи йдуть на самоізоляцію, якщо в учнів або вчителя підтвердили коронавірус. Звичайно, на самоізоляції діти 14 днів, а потім повертаються, – зазначив глава МОЗ.

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Якщо на самоізоляції перебувають понад 50% всіх класів школи, то навчальний заклад переходить на дистанційну форму навчання.

Коронавірус в Україні

За добу в Україні зафіксували 4 140 нових випадків коронавірусу. З початку пандемії уже 226 462 людей перехворіло на Covid-19. Померло 44 людини.

Серед антилідерів – Харківська область (414), Київ (407) та Житомирська область (281).

Джерело: МОЗ

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