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Факти / Україна / Суспільство

В Україні до послаблення карантину готова лише одна область

В Україні станом на 4 жовтня до послаблення карантину готова лише Кіровоградська область. Усі інші регіони мають підвищений рівень показників захворюваності на коронавірус.

За даними МОЗ, в усіх областях, окрім Кіровоградської, за останні 14 днів показник захворюваності становить більше 40 осіб на 100 тис. населення.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

У середньому у країні цей показник складає 133,3.

Найвищі індикаторні показники зафіксовано у Тернопільській області – 294,2 на 100 тис. населення, Чернівецька – 231,3, Харківська – 212,5,Сумській – 202,1, Хмельницька – 173,5.

У Кіровоградській області показник становить 20,9 осіб на 100 тис. населення.

Показник захворюваності

Коронавірус в Україні

Станом на 4 жовтня в Україні виявили 4 140 нових випадків коронавірусу. За останню добу померло 44 людини, одужали – 1 370.

Найбільша кількість випадків Covid-19 виявили у Харківській області – 414, Києві – 407 та Житомирській області – 281.

Джерело: МОЗ

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