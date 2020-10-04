Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що в Україні епідемічна ситуація перебуває під жорстким контролем, і якщо виникнуть якісь проблеми – вони одразу будуть вирішуватись.

За його словами, майже щодня проходять селекторні наради за участі усіх центральних органів влади.

– Часто відбуваються зустрічі з головами ОДА. Відбувається багато поїздок країною. Ми дуже добре поінформовані про ту ситуацію, яка є, – наголосив Єрмак.

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Окрім того, керівник ОП повідомив, що однією з причин зростання показників захворюваності на коронавірус в Україні є збільшення кількості тестувань. Також негативно впливає наближення місцевих виборів.

– Ми не розслабляємося ні на хвилину. Все перебуває під жорстким контролем та моніториться. І якщо виникнуть якісь проблеми, то одразу знайдеться рішення, – наголосив Андрій Єрмак.

Також керівник Офісу президента зазначив, що друга хвиля спостерігається в усіх країнах світу і її не вдасться уникнути нікому.

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні станом на 4 жовтня виявили 4 140 нових випадків коронавірусу. Загалом за весь час пандемії захворіло 226 462 людей.

За добу померло 44 людини, загалом – 4 397. Натомість одужало 98 737 українців, за добу – 1 370.

Найбільша кількість хворих на коронавірус зафіксована у Києві – 24 450, у Львівській області – 21 194, Харківській – 20 518 та Чернівецькій – 15 123.