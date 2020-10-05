Президент України Володимир Зеленський на селекторній засіданні 5 жовтня відзначив, що Національна академія медичних наук ухвалила рішення про виділення 500 ліжко-місць для госпіталізації хворих на коронавірус до семи наукових установ.

За його словами, уряд має активно співпрацювати з НАМН, щоб не втратити цю допомогу.

Читайте: Понад 230 тис. хворих і прогноз збільшення нових випадків Covid-19: карантин 5 жовтня

Окрім цього, президенту повідомили, що обмежувальні карантинні заходи у регіонах України дають позитивні результати щодо поширення коронавірусу.

Також Зеленський підняв питання щодо забезпеченості киснем хворих на коронавірус.

– Станом на минулий і позаминулий селектор забезпеченість киснем хворих Covid-19 була 40,7%, а наша мета – більш 80%. Ті питання, які ми повинні вирішувати за лічені дні, вирішуються тижнями. І нам треба це прискорити. Серед цих питань також висока завантаженість лабораторій, – підкреслив він.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відзначив, що половина медичних установ України вже отримала кошти на виплату підвищених заробітних плат лікарям за вересень 2020 року, а саме понад 670 млн грн.

Договори з Національною службою здоров’я вже уклали 80% лікарень.

Коронавірус в Україні

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що на сьогодні уже створено 37 тис. місць для хворих на Covid-19, ми можемо збільшити максимум до 50 тис. ліжок.

Він вкотре нагадав, що 50 тис. ліжок для хворих на коронавірус – це максимум.