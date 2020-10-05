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Факти / Україна / Суспільство

Добовий приріст хворих на Covid-19 в Україні може перевищити 5 тис. цього тижня

Цього тижня добовий приріст хворих на коронавірус в Україні може перевищити 5 тис. хворих.

Такий прогноз під час брифінгу озвучив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Минулого тижня у нас було понад 4,5 тис. хворих за добу. Практично впевнений, що цього тижня ми перейдемо позначку у 5 тис., виходячи з нашого ставлення. Можемо зростати далі.

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Водночас міністр додав, що ситуація напружена, але не критична. Однак, щоб кількість нових хворих не збільшувалася, потрібно переглянути своє ставлення до карантинних обмежень.

Коронавірус в Україні

Станом на 5 жовтня, на коронавірус в Україні захворіли вже 230 236 людей, з них 3 774 – за добу.

Від початку пандемії померло 4 430 пацієнтів, одужали за весь час 101 252 хворих.

Найбільше нових випадків інфікування за добу зафіксували у Харківській області – 446, Києві – 286 та у Сумській області – 282.

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