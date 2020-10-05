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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар знову виріс: курс валют на 5 жовтня

Національний банк встановив офіційний курс валют в Україні на понеділок, 5 жовтня.

Згідно з даними регулятора, офіційний курс гривні до європейської валюти зміцнився до 33,2324 грн/€ в порівнянні з 33,3282 грн/€ днем ​​раніше.

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Курс гривні до долара встановлено на рівні 28,3408 грн/$. Хоча курс долара на 2 жовтня був 28,3343 грн/$.

Російський рубль здешевшав до 0,360 грн.

Курс валют на 5 жовтня:

  • $ 1 – 28,3408 грн;
  • € 1 – 33,2324 грн;
  • 1 польський злотий – 7,387 грн;
  • 10 російських рублів – 3,6099 грн.

Курс валют НБУ на 5 жовтня 2020 в Україні

Прогноз курсу долара до кінця 2020

До кінця 2020 року долар в Україні коштуватиме близько 28 грн, прогнозує міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

На його думку, приблизно таким він буде і на початку 2021.

У Нацбанку України також не очікують суттєвих коливань курсу до кінця року.

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