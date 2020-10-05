Канів і Тернопіль у червоній зоні: обмеження з 5 жовтня

Канів Черкаської області та Тернопіль Тернопільської області з 5 жовтня перейдуть до червоної зони протиепідемічної безпеки.

Таке рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов.

У цих містах додатково до обмежень, які визначено для регіонів із зеленим, жовтим та помаранчевим рівнем, запрацюють такі обмеження:

посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення;

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сферах культури, кінотеатрів, закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, спортивних залів, фітнес-центрів, торговельного і побутового обслуговування населення, крім:

торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом;

провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку;

торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень;

відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставин (тимчасове, денне перебування), крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово), центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального патрулювання.

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Статистика коронавірусу в Каневі та Тернополі

У Тернополі станом на 1 жовтня зафіксовано 3 967 випадків коронавірусу. За минулу добу стало відомо про інфікування ще 102 людей, п’ятеро пацієнтів померли.

У Каневі на самоізоляції з підтвердженим діагнозом Covid-19 перебувають 197 осіб. За минулу добу стало відомо про інфікування ще 21 особи.