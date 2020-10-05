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Факти / Україна

КПВВ Станиця Луганська відновив пропуск громадян після пожеж

На Луганщині пункт в’їзду-виїзду Станиця Луганська відновив роботу вранці 5 жовтня.

За даними Держприкордонслужби, КПВВ Станиця Луганська почав працювати з 9.00 у понеділок.

Читайте: Пожежу на пункті пропуску Станиця Луганська локалізовано, проїзд закрито

 – Через знищення рівня пожежної небезпеки у регіоні, відповідно до рішення командувача ООС, КПВВ Станиця Луганська, відновила функціонування сьогодні, 5 жовтня, з 9.00, – йдеться у повідомленні.

Усі КПВВ на Донбасі наразі працюють за осіннім графіком щодня з 07.00 до 18.30. Після 18.00 громадян у сторону окупованих територій не пропускатимуть.

Робота КПВВ Станиця Луганська була припинена 1 жовтня через масштабні пожежу у Луганській області та детонацію боєприпасів.

Пропуск громадян через лінію розмежування припинили через пожежі поблизу контрольного пункту в’їзду-виїзду біля Станиці Луганської. Усіх громадян, які перебували в контрольно-пропускному пункті та поряд з його територією, відвели на безпечну відстань.

Джерело: Держприкордонслужба

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