Мера Умані госпіталізували з двобічною пневмонією

Мера Умані Олександра Цебрія госпіталізували з двобічною пневмонією.
У нього підозра на коронавірус, повідомив Цебрій у відеозверненні у Facebook.
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– З обіду мені стало зле, я відчув слабкість, поміряв температуру – вона була 38,5, я перестав відчувати смак. Проконсультувавшись із лікарем, я зробив КТ, яке показало двосторонню пневмонію.
Я викликав швидку допомогу, мене обстежили, послухали легені і сказали, що у мене дійсно є запалення легень, – розповів він.
Цебрій знаходиться в інфекційному відділенні міської лікарні. Йому зробили тест на Covid-19.
Цебрія зареєстрували кандидатом у мери
Міська територіальна виборча комісія Умані зареєструвала чинного міського голову Олександра Цебрія кандидатом на посаду мера.
Раніше, його не реєстрували нібито через помилки у документах.
Джерело: Олександр Цебрій