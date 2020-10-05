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Факти / Україна / Суспільство

Мера Умані госпіталізували з двобічною пневмонією

Мера Умані Олександра Цебрія госпіталізували з двобічною пневмонією.

У нього підозра на коронавірус, повідомив Цебрій у відеозверненні у Facebook.

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– З обіду мені стало зле, я відчув слабкість, поміряв температуру – вона була 38,5, я перестав відчувати смак. Проконсультувавшись із лікарем, я зробив КТ, яке показало двосторонню пневмонію.

Я викликав швидку допомогу, мене обстежили, послухали легені і сказали, що у мене дійсно є запалення легень, – розповів він.

Цебрій знаходиться в інфекційному відділенні міської лікарні. Йому зробили тест на Covid-19.

Цебрія зареєстрували кандидатом у мери

Міська територіальна виборча комісія Умані зареєструвала чинного міського голову Олександра Цебрія кандидатом на посаду мера.

Раніше, його не реєстрували нібито через помилки у документах.

Джерело: Олександр Цебрій

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