МВС заявляє про рекордне число хворих на коронавірус правоохоронців

За вихідні на коронавірус захворіли 294 працівники правоохоронних органів. За добу виявлено 213 хворих у Міністерстві внутрішніх справ, це найбільша кількість з часів пандемії.

Найбільший приріст спостерігається у Києві – 35 нових випадків, 15 у Хмельницькій області та вісім у Луганській.

Минулого тижня на Covid-19 захворіли 1 175 правоохоронців. Всього за період пандемії інфікувалися 6 441 співробітників МВС, 5 751 вилікувались, летальних випадків 16.

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Під час брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що цього тижня кількість хворих на коронавірус може перевищити п’ять тис.

З його слів, ситуація напружена, але не критична. Українцям варто серйозніше ставитися до карантинних правил.

Організовано 37 тис. ліжок для хворих на Covid-19, максимальна кількість – 50 тис. Наразі у лікарнях перебуває 16 745 хворих – це втричі менше, ніж було в липні.