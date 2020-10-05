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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Наумов став головою правління Ощадбанку

Наглядова рада державного Ощадбанку призначила з головою правління фінустанови Сергія Наумова.

Він змінить на посаді попереднього керівника Андрія Пишного, повідомили у банку.

Передання управління новому голові правління банку триватиме 30 днів із дати ухвалення рішення наглядовою радою.

Читайте: Біографія Сергія Наумова – що відомо про нового голову правління Ощадбанку

Наумов повністю вступить на посаду 2 листопада.

Андрій Пишний, який обіймав цю посаду з 2014 року, від права на переобрання відмовився.

Наумов обіймав керівні посади у провідних банках України – Райффайзенбанку, УкрСиббанку, Правекс банку, Піреус банку. В останніх трьох банках Сергій Наумов працював на посаді голови правління понад 10 років.

Нацбанк погодив Наумова

Національний банк України погодив кандидатуру Сергія Наумова на посаду голови правління державного Ощадбанку.

У червні цього року Сергій Наумов переміг у конкурсі на посаду.

Джерело: Ощадбанк

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