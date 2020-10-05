Полтава відмовилась вводити карантин через потрапляння до помаранчевої зони

Виконувач обов’язків мера Полтави Олександр Шамота виступив проти карантинних обмежень та закликав усіх жителів працювати, як і раніше, не зважаючи на те, що місто потрапило до помаранчевої зони.

Окрім цього, він записав відеозвернення до громадян та пообіцяв юридичну підтримку у разі можливих перевірок. Шамота повідомив, що заклади торгівлі, фітнес-клуби можуть працювати у звичному режимі.

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– Від сьогодні, 5 жовтня, Полтава у помаранчевій карантинній зоні. А для нас це означає, що ми повинні закрити хостели, фітнес-клуби, ресторани та інші заклади сфери обслуговування. Але жодних компенсацій ні підприємцям, ні міському бюджету держава не пропонує, – наголосив Шамота.

За його словами, міська рада відкриває гарячу лінію безоплатної правової допомоги, на яку можна дзвонити підприємцям, які працюють на карантині у разі перевірки.

Окрім цього, Шамота звернувся до перевізників та закликав їх спокійно перевозити громадян далі, аби вони могли дістатись до роботи.

Зони карантину в Україні

5 жовтня почало діяти нове епідемічне зонування в Україні. До червоної зони потрапили Тернопіль та Канів. До помаранчевої – Вінниця, Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Володимир-Волинський, Ківерцівський, Луцький та Турійський райони Волинської області.

Також місто Дніпро, Ужгород, Мелітопіль, Ірпіль, Фастів, Львів, Миколаїв, Полтава, Суми, Харків, Хмельницький, Чернівці.