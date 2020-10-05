Центральна виборча комісія затвердила форми протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосування і результати місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня.

Затверджено також порядок виготовлення, передачі та вимоги до протоколів територіальних і дільничних виборчих комісій.

Цей порядок регулює питання виготовлення та вимоги до протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів, протоколів тервиборчкомів про підсумки голосування в межах відповідного виборчого округу, а також протоколів ТВК про результати виборів та їх передачі відповідним виборчим комісіям.

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Днями ЦВК знайшла порушення в роботі Одеської міської територіальної виборчої комісія та зняла з реєстрації чотирьох однофамільців Олега Філімонова, який претендує на посаду мера Одеси, двох – президента Володимира Зеленського та одного однофамільця Міхеіла Саакашвілі.

В їхніх документах не було інформації про внесення грошової застави.

Це ознаки введення виборців в оману шляхом реєстрації так званих клонів.