У Чернівецькій області близько 20 осіб повторно інфікувались коронавірусом.

За словами заступника голови Чернівецької ОДА Наталії Гусак, у декількох пацієнтів повторний коронавірус не проходив у легкій формі.

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– Не важливо, у якій ми зоні карантину – червоній, помаранчевій, жовтій чи зеленій. Коронавірус живе поруч із нами, тож не варто нехтувати протиепідемічними нормами. Носити маску, користуватися антисептиком та дотримуватися соціальної дистанції – це обов’язок кожного з нас. Берегтися потрібно й тим, хто вже хворів на Covid-19, – зазначила Гусак.

Станом на 5 жовтня у Чернівецькій області виявили 163 нових випадки корона вірусу, дві людини померли, а 46 одужали.

Коронавірус в Україні

Станом на 5 жовтня в Україні виявили 3 774 нових випадків коронавірусу. Загалом наразі налічується 230 236 пацієнтів з Covid-19.

За добу померло ще 33 українці, а загалом – 4 430. Одужали 101 252 хворих, зокрема 1 145 за добу.

Найбільше позитивних тестів за добу у Харківській області – 446, у Києві – 286 та у Сумській області – 282.

Джерело: Чернівецька ОДА