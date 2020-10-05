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Факти / Україна / Суспільство

В Україні введуть новий тест на коронавірус – Степанов

Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що наприкінці листопада в Україні робитимуть до 50 тис. ПЛР-тестів на коронавірус за тиждень.

МОЗ щодня збільшує кількість ПЛР-тестувань і планує запровадити нові тести на антиген, які є аналогом ПЛР-тестів, розповів міністр в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Є український виробник таких тестів. За рахунок таких тестів ми суттєво збільшимо тестування у країні, – заявив Степанов.

Читайте: Степанов назвав критерій посилення карантину в Україні

Степанов заявив, що в Україні суттєво зросла кількість тестувань з початку пандемії.

Новий тест на коронавірус

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила про створення нового більш ефективного експрес-тесту на наявність коронавірусу.

За даними ВООЗ, тест нового типу зможе виявити Covid-19 впродовж 15-30 хвилин, а його ціна становитиме $5 або 142 грн за один екземпляр.

ДжерелоСвобода слова

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