Лабораторії за день підтвердили ще 3 774 позитивних тести на коронавірус. Загальна кількість інфікованих станом на 5 жовтня сягнула 230 236 випадків. Динаміка дає надію, що ситуація покращується.
Від ускладнень за добу померло ще 33 українці, а загалом – 4 430.
Водночас одужали за час епідемії 101 252 хворих, зокрема 1 145 за добу.
Найбільше позитивних тестів за добу у Харківській області – 446, у Києві – 286 та у Сумській області – 282.
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Нині з усіх інфікованих в Україні активні хворі – 124 554.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу уточнив, що серед нових хворих – 196 дітей та 156 медиків.
Коронавірус у регіонах:
- Вінницька обл — 6 822 (+106)
- Волинська обл — 87 34 (+143)
- Дніпропетровська обл — 7 137 (+206)
- Донецька обл — 4 413 (+226)
- Житомирська обл — 6 934 (+185)
- Закарпатська обл — 10 219 (+51)
- Запорізька обл — 4 630 (+123)
- Івано-Франківська обл — 14 345 (+113)
- Кіровоградська обл — 1 184 (+5)
- м. Київ — 24 736 (+286)
- Київська обл — 9 918 (+166)
- Львівська обл — 21 294 (+100)
- Луганська обл — 1 294 (+6)
- Миколаївська обл — 3 819 (+169)
- Одеська обл — 14 729 (+190)
- Полтавська обл — 2 965 (+153)
- Рівненська обл — 13 248 (+141)
- Сумська обл — 5 453 (+282)
- Тернопільська обл — 14 421 (+126)
- Харківська обл — 20 964 (+446)
- Херсонська обл — 1 496 (+69)
- Хмельницька обл — 6 968 (+167)
- Чернівецька обл — 15 286 (+163)
- Черкаська обл — 4 550 (+70)
- Чернігівська обл — 4 677 (+82).
Коронавірус в Україні 4 жовтня
Станом на 4 жовтня на коронавірус в Україні за добу захворіли ще 4 140 людей.
За час пандемії інфікувалися 226 462 українця.
Учора від ускладнень Covid-19 померло 44 пацієнти, а загалом – 4 397.
Одужали на той момент 98 737 хворих.