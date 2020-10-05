Лабораторії за день підтвердили ще 3 774 позитивних тести на коронавірус. Загальна кількість інфікованих станом на 5 жовтня сягнула 230 236 випадків. Динаміка дає надію, що ситуація покращується.

Від ускладнень за добу померло ще 33 українці, а загалом – 4 430.

Водночас одужали за час епідемії 101 252 хворих, зокрема 1 145 за добу.

Найбільше позитивних тестів за добу у Харківській області – 446, у Києві – 286 та у Сумській області – 282.

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Нині з усіх інфікованих в Україні активні хворі – 124 554.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу уточнив, що серед нових хворих – 196 дітей та 156 медиків.

Коронавірус у регіонах:

Вінницька обл — 6 822 (+106)

Волинська обл — 87 34 (+143)

Дніпропетровська обл — 7 137 (+206)

Донецька обл — 4 413 (+226)

Житомирська обл — 6 934 (+185)

Закарпатська обл — 10 219 (+51)

Запорізька обл — 4 630 (+123)

Івано-Франківська обл — 14 345 (+113)

Кіровоградська обл — 1 184 (+5)

м. Київ — 24 736 (+286)

Київська обл — 9 918 (+166)

Львівська обл — 21 294 (+100)

Луганська обл — 1 294 (+6)

Миколаївська обл — 3 819 (+169)

Одеська обл — 14 729 (+190)

Полтавська обл — 2 965 (+153)

Рівненська обл — 13 248 (+141)

Сумська обл — 5 453 (+282)

Тернопільська обл — 14 421 (+126)

Харківська обл — 20 964 (+446)

Херсонська обл — 1 496 (+69)

Хмельницька обл — 6 968 (+167)

Чернівецька обл — 15 286 (+163)

Черкаська обл — 4 550 (+70)

Чернігівська обл — 4 677 (+82).

Коронавірус в Україні 4 жовтня

Станом на 4 жовтня на коронавірус в Україні за добу захворіли ще 4 140 людей.

За час пандемії інфікувалися 226 462 українця.

Учора від ускладнень Covid-19 померло 44 пацієнти, а загалом – 4 397.

Одужали на той момент 98 737 хворих.