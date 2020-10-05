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Факти / Україна / Суспільство

В Україні вже понад 230 тис. хворих на коронавірус, за добу 3 774 випадки

Лабораторії за день підтвердили ще 3 774 позитивних тести на коронавірус. Загальна кількість інфікованих станом на 5 жовтня сягнула 230 236 випадків. Динаміка дає надію, що ситуація покращується.

Від ускладнень за добу померло ще 33 українці, а загалом – 4 430.

Водночас одужали за час епідемії 101 252 хворих, зокрема 1 145 за добу.

Найбільше позитивних тестів за добу у Харківській області – 446, у Києві – 286 та у Сумській області – 282.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Нині з усіх інфікованих в Україні активні хворі – 124 554.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу уточнив, що серед нових хворих – 196 дітей та 156 медиків.

Коронавірус у регіонах:

  • Вінницька обл — 6 822 (+106)
  • Волинська обл — 87 34 (+143)
  • Дніпропетровська обл — 7 137 (+206)
  • Донецька обл — 4 413 (+226)
  • Житомирська обл — 6 934 (+185)
  • Закарпатська обл — 10 219 (+51)
  • Запорізька обл — 4 630 (+123)
  • Івано-Франківська обл — 14 345 (+113)
  • Кіровоградська обл — 1 184 (+5)
  • м. Київ — 24 736 (+286)
  • Київська обл — 9 918 (+166)
  • Львівська обл — 21 294 (+100)
  • Луганська обл — 1 294 (+6)
  • Миколаївська обл — 3 819 (+169)
  • Одеська обл — 14 729 (+190)
  • Полтавська обл — 2 965 (+153)
  • Рівненська обл — 13 248 (+141)
  • Сумська обл — 5 453 (+282)
  • Тернопільська обл — 14 421 (+126)
  • Харківська обл — 20 964 (+446)
  • Херсонська обл — 1 496 (+69)
  • Хмельницька обл — 6 968 (+167)
  • Чернівецька обл — 15 286 (+163)
  • Черкаська обл — 4 550 (+70)
  • Чернігівська обл — 4 677 (+82).

Карта і статистика коронавірусу в Україні 5 жовтня

Коронавірус в Україні 4 жовтня

Станом на 4 жовтня на коронавірус в Україні за добу захворіли ще 4 140 людей.

За час пандемії інфікувалися 226 462 українця.

Учора від ускладнень Covid-19 померло 44 пацієнти, а загалом – 4 397.

Одужали на той момент 98 737 хворих.

Джерело: РНБО

Фото: Dreamstime

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