На місцевих виборах 2020 у Києві на посаду міського голови претендують 20 кандидатів. Серед них – чинний мер столиці Віталій Кличко, якого обрали за результатами позачергових виборів 25 травня 2014 року.

Що відомо про кандидата – коротко у біографії Кличка.

Освіта та кар’єра

Віталій Кличко народився 19 липня 1971 року у родині військовослужбовців в селищі Біловодське Киргизької РСР. У 1984-му разом із батьками та молодшим братом Володимиром повернувся до України.

У Києві закінчив школу №69, відслужив у армії, а потім навчався на факультеті фізичного виховання Переяслав-Хмельницького педагогічного університету імені Григорія Сковороди.

Другу вищу освіту здобував у Національній академії державного управління при президентові України.

Закінчив також аспірантуру Київського університету фізичного виховання і спорту.

Вільно володіє українською, російською, англійською та німецькою.

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Перший трудовий досвід здобув ще у шкільні роки – був екскурсоводом у Бюро міжнародного молодіжного туризму Спутник, оскільки добре знав історію Києва.

А після школи перед армією встиг попрацювати слюсарем другого розряду на Київському радіозаводі.

Боксом почав займатися з 14 років. За роки спортивної кар’єри досяг висот світового рівня.

Віталій Кличко – шестиразовий чемпіон світу з кікбоксингу, триразовий чемпіон України з боксу, чемпіон Перших всесвітніх ігор військовослужбовців, срібний призер чемпіонату світу.

А це здобутки у професійному боксі:

інтерконтинентальний чемпіон за версією WВО (02.05.1998 – 24.10.1998);

чемпіон Європи (24.10.1998 – 26.04.1999, 25.11.2000 – 29.09.2002);

інтерконтинентальний чемпіон за версією WBA (27.01.2001 – 21.06.2003);

чемпіон світу за версією WBO (26.06.1999 – 01.04.2000);

чемпіон світу за версією WBC, почесний чемпіон світу за версією WBC.

Окрім того, Всесвітня боксерська рада назвала Кличка найкращим панчером в історії суперважкого дивізіону. Панчер – це боксер, який володіє потужним нокаутуючим ударом, тобто перемагає не за очками, а нокаутами.

Є членом Національного олімпійського комітету України з 2005 року.

Активно займається благодійністю. У 2003 році з братом Володимиром заснували Фонд братів Кличків.

Політична кар’єра

Як політик Кличко заявив про себе ще у 2006 році, коли одночасно балотувався до Верховної Ради та Київради. За підсумками виборів очолив фракцію у столичній міськраді.

У березні 2008 року після позачергових виборів мера та Київради Блок Віталія Кличка удвічі збільшив своє представництво в міській раді.

У квітні 2010 року Кличко очолив політичну партію УДАР (Український демократичний альянс за реформи).

У 2012 році за результатами парламентських виборів УДАР Віталія Кличка пройшов до Верховної Ради і сформував фракцію.

25 травня 2014 року обраний Київським міським головою за результатами позачергових виборів.

З 2016 року є також головою Асоціації міст і сіл України.

18 вересня 2020 року УДАР висунув Кличка у мери Києва на виборах 2020.

Декларація

Кличко має квартиру у Києві площею 251,8 кв. м, їздить на Fine Custom Puncher 8.125-4 (2009).

Зарплата чинного мера за основним місцем роботи становить 318 599 грн.

Готівкою він зберігає $13,2 тис. та €24,2 тис., а на рахунках у банках – 67 189 грн.

Родина

З дружиною Наталею Єгоровою виховує трьох дітей: синів Єгора (2000) і Максима (2005), а також доньку Єлизавету (2002).

Вибори мера Києва 2020

Місцеві вибори у Києві відбудуться 25 жовтня 2020 року. У столиці обиратимуть міського голову та депутатів Київради.

Вибори проходитимуть з відкритими списками за пропорційною виборчою системою.

На посаду міського голови Києва претендують 20 кандидатів. Їхні біографії читате у матеріалі.

Фото: Віталій Кличко