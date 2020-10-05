Місцеві вибори в Києві: як проголосувати

Одна з найгарячіших політичних кампаній на місцевих виборах 2020 триває у Києві. На посаду голови столиці претендує 20 кандидатів. У Київраду подались 23 партії.
Серед кандидатів як чинний міський голова Віталій Кличко, так і колишні народні депутати, топ-чиновники та громадські активісти. Перчинки додає гуморист Сергій Притула, який вирішив змінювати столицю ”не по приколу”.
Ще більш напружена ситуація з кандидатами у депутати. Київ поділили на 13 територіальних виборчих округів. На всіх кожна партія висунула від п’яти до 10 кандидатів.
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На виборах у Києві буде два бюлетені:
- світло-жовтий – для виборів депутатів Київської міської ради;
- світло-рожевий – для виборів міського голови Києва;
Бюлетень на вибори очільника міста матиме традиційний вигляд – кожен з кандидатів отримає свій номер. Тут же буде коротка довідка про людину та місце, куди потрібно вписати свій голос.
Бюлетень з кандидатами у міськраду матиме суттєві відмінності. У ньому буде перелік партій, що йдуть до ради. Навпроти кожної партії – список кандидатів, яких вона висунула.
Потрібно поставити галочку за партію і можна вписати номер кандидата з її списку, якого хочется підтримати.
Важливо – голос за партію та конкретного кандидата від неї рахується як один.
Вибори у Київраду
Територіальна виборча комісія зареєструвала 23 партії, які подали 1 741 кандидатуру на 120 місць у Київраді.
Партія УДАР веде 120 кандидатів. На чолі списку – міський голова Віталій Кличко.
Партія Слуга народу веде 110 кандидатів. Перший номер – Євгенія Кулеба, дружина міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
Опозиційна платформа – За життя веде 86 кандидатів. Перший номер – екс-голова Київської міської ради Олександр Попов.
Партія Європейська солідарність веде 120 кандидатів. Перший номер – колишня перша леді Марина Порошенко.
Партія Голос веде 99 кандидатів. Перший номер – колишній голова Державної митної служби Максим Нефьодов.
Партія Перемога Пальчевського веде 75 кандидатів. Перший номер – власник клініки Eurolab Андрій Пальчевський.
Всеукраїнське об’єднання Батьківщина веде 120 кандидатів. Перший номер депутат Верховної Ради Олексій Кучеренко.
Всеукраїнське об’єднання Свобода веде 110 кандидатів. Перший номер – екс-депутат Верховної Ради Андрій Іллєнко.
Радикальна партія Олега Ляшка веде 83 кандидати. Перший номер – колишній заступник міністра економіки Михайло Поживанов.
Партія За майбутнє веде 109 кандидатів. Перший номер – депутат Київради Сергій Гусовський.
Партія Сила і честь веде 113 кандидатів. Перший номер – колишній голова Служби безпеки України Ігор Смешко.
Партія Пропозиція веде 81 кандидата. Перший номер – волонтер Наталія Юсупова.
Партія Шарія веде 66 кандидатів. Перший номер – Михайло Железняк, помічник депутата 5-го скликання від Партії регіонів Олександра Лещинського.
Партія Єдність Олександра Омельченка веде 120 кандидатів. Перший номер – колишній мер столиці Олександр Омельченко.
Партія Разом сила веде 66 кандидатів у 10 округах. Перший номер – Надія Данилова.
Партія Наш край веде 120 кандидатів до міськради. Перший номер – депутат Верховної Ради від депутатської групи Довіра Сергій Шахов.
Екологічна альтернатива веде 77 кандидатів. Перший номер – колишній тимчасовий виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов.
Партія Рідна країна веде 70 кандидатів. Перший номер у списку – колишній віце-прем’єр-міністр Микола Томенко.
Партія Народовладдя веде 110 кандидатів. Перший номер – екс-депутат Верховної Ради Юрій Левченко.
Партія національного егоїзму веде 66 кандидатів. Перший номер – екс-заступник голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко.
Правий сектор веде 66 кандидатів. Перший номер – лідер ПС Андрій Тарасенко.
Громадянський рух Хвиля веде 82 кандидати. Перший номер – голова партії Володимир Козленко.
Список Еко партії Берези досі не опублікований. Перший номер – екс-депутат Верховної Ради Борислав Береза.
Хто претендує на посаду міського голови Києва:
- Віталій Кличко – УДАР;
- Сергій Притула – Голос;
- Ірина Верещук – Слуга народу;
- Андрій Пальчевський – Перемога Пальчевського,
- Михайло Поживанов – Радикальна партія;
- Діана Гранцева – самовисуванець;
- Олександр Попов – Опозиційна платформа – За життя;
- Олексій Кучеренко – Батьківщина;
- Єгор Фірсов – Екологічна альтернатива;
- Микола Томенко – Рідна країна;
- Юрій Левченко – Народовладдя;
- Олександр Омельченко – Єдність;
- Віктор Петрук – Громадянський рух Хвиля;
- Сергій Шахов – Наш край;
- Андрій Іллєнко – Свобода;
- Ігор Смешко – Сила і честь;
- Сергій Гусовський – За майбутнє;
- Максим Гольдарб – самовисуванець;
- Олена Філонова – Разом сила;
- Борислав Береза – Еко партія Берези.
Місцеві вибори у Києві відбудуться 25 жовтня 2020 року.
Фото: Опора