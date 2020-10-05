Місцеві вибори в Києві: як проголосувати

Одна з найгарячіших політичних кампаній на місцевих виборах 2020 триває у Києві. На посаду голови столиці претендує 20 кандидатів. У Київраду подались 23 партії.

Серед кандидатів як чинний міський голова Віталій Кличко, так і колишні народні депутати, топ-чиновники та громадські активісти. Перчинки додає гуморист Сергій Притула, який вирішив змінювати столицю ”не по приколу”.

Ще більш напружена ситуація з кандидатами у депутати. Київ поділили на 13 територіальних виборчих округів. На всіх кожна партія висунула від п’яти до 10 кандидатів.

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На виборах у Києві буде два бюлетені:

світло-жовтий – для виборів депутатів Київської міської ради;

світло-рожевий – для виборів міського голови Києва;

Бюлетень на вибори очільника міста матиме традиційний вигляд – кожен з кандидатів отримає свій номер. Тут же буде коротка довідка про людину та місце, куди потрібно вписати свій голос.

Бюлетень з кандидатами у міськраду матиме суттєві відмінності. У ньому буде перелік партій, що йдуть до ради. Навпроти кожної партії – список кандидатів, яких вона висунула.

Потрібно поставити галочку за партію і можна вписати номер кандидата з її списку, якого хочется підтримати.

Важливо – голос за партію та конкретного кандидата від неї рахується як один.

Вибори у Київраду

Територіальна виборча комісія зареєструвала 23 партії, які подали 1 741 кандидатуру на 120 місць у Київраді.

Партія УДАР веде 120 кандидатів. На чолі списку – міський голова Віталій Кличко.

Партія Слуга народу веде 110 кандидатів. Перший номер – Євгенія Кулеба, дружина міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Опозиційна платформа – За життя веде 86 кандидатів. Перший номер – екс-голова Київської міської ради Олександр Попов.

Партія Європейська солідарність веде 120 кандидатів. Перший номер – колишня перша леді Марина Порошенко.

Партія Голос веде 99 кандидатів. Перший номер – колишній голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

Партія Перемога Пальчевського веде 75 кандидатів. Перший номер – власник клініки Eurolab Андрій Пальчевський.

Всеукраїнське об’єднання Батьківщина веде 120 кандидатів. Перший номер депутат Верховної Ради Олексій Кучеренко.

Всеукраїнське об’єднання Свобода веде 110 кандидатів. Перший номер – екс-депутат Верховної Ради Андрій Іллєнко.

Радикальна партія Олега Ляшка веде 83 кандидати. Перший номер – колишній заступник міністра економіки Михайло Поживанов.

Партія За майбутнє веде 109 кандидатів. Перший номер – депутат Київради Сергій Гусовський.

Партія Сила і честь веде 113 кандидатів. Перший номер – колишній голова Служби безпеки України Ігор Смешко.

Партія Пропозиція веде 81 кандидата. Перший номер – волонтер Наталія Юсупова.

Партія Шарія веде 66 кандидатів. Перший номер – Михайло Железняк, помічник депутата 5-го скликання від Партії регіонів Олександра Лещинського.

Партія Єдність Олександра Омельченка веде 120 кандидатів. Перший номер – колишній мер столиці Олександр Омельченко.

Партія Разом сила веде 66 кандидатів у 10 округах. Перший номер – Надія Данилова.

Партія Наш край веде 120 кандидатів до міськради. Перший номер – депутат Верховної Ради від депутатської групи Довіра Сергій Шахов.

Екологічна альтернатива веде 77 кандидатів. Перший номер – колишній тимчасовий виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов.

Партія Рідна країна веде 70 кандидатів. Перший номер у списку – колишній віце-прем’єр-міністр Микола Томенко.

Партія Народовладдя веде 110 кандидатів. Перший номер – екс-депутат Верховної Ради Юрій Левченко.

Партія національного егоїзму веде 66 кандидатів. Перший номер – екс-заступник голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко.

Правий сектор веде 66 кандидатів. Перший номер – лідер ПС Андрій Тарасенко.

Громадянський рух Хвиля веде 82 кандидати. Перший номер – голова партії Володимир Козленко.

Список Еко партії Берези досі не опублікований. Перший номер – екс-депутат Верховної Ради Борислав Береза.

Хто претендує на посаду міського голови Києва:

Віталій Кличко – УДАР;

Сергій Притула – Голос;

Ірина Верещук – Слуга народу;

Андрій Пальчевський – Перемога Пальчевського,

Михайло Поживанов – Радикальна партія;

Діана Гранцева – самовисуванець;

Олександр Попов – Опозиційна платформа – За життя;

Олексій Кучеренко – Батьківщина;

Єгор Фірсов – Екологічна альтернатива;

Микола Томенко – Рідна країна;

Юрій Левченко – Народовладдя;

Олександр Омельченко – Єдність;

Віктор Петрук – Громадянський рух Хвиля;

Сергій Шахов – Наш край;

Андрій Іллєнко – Свобода;

Ігор Смешко – Сила і честь;

Сергій Гусовський – За майбутнє;

Максим Гольдарб – самовисуванець;

Олена Філонова – Разом сила;

Борислав Береза – Еко партія Берези.

Місцеві вибори у Києві відбудуться 25 жовтня 2020 року.

Фото: Опора