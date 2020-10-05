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Факти / Україна / Суспільство

Як проголосувати на місцевих виборах у Києві

Одна з найгарячіших політичних кампаній на місцевих виборах 2020 триває у Києві. На посаду голови столиці претендує 20 кандидатів. У Київраду подались 23 партії.

Серед кандидатів як чинний міський голова Віталій Кличко, так і колишні народні депутати, топ-чиновники та громадські активісти. Перчинки додає гуморист Сергій Притула, який вирішив змінювати столицю ”не по приколу”.

Ще більш напружена ситуація з кандидатами у депутати. Київ поділили на 13 територіальних виборчих округів. На всіх кожна партія висунула від п’яти до 10 кандидатів.

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На виборах у Києві буде два бюлетені:

  • світло-жовтий – для  виборів депутатів Київської міської ради;
  • світло-рожевий – для виборів міського голови Києва;

Бюлетень на вибори очільника міста матиме традиційний вигляд – кожен з кандидатів отримає свій номер. Тут же буде коротка довідка про людину та місце, куди потрібно вписати свій голос.

Бюлетень з кандидатами у міськраду матиме суттєві відмінності. У ньому буде перелік партій, що йдуть до ради. Навпроти кожної партії список кандидатів, яких вона висунула.

Потрібно поставити галочку за партію і можна вписати номер кандидата з її списку, якого хочется підтримати.

Місцеві вибори в Києві: як проголосувати

ГО Опора

Важливо –  голос за партію та конкретного кандидата від неї рахується як один. 

Вибори у Київраду

Територіальна виборча комісія зареєструвала 23 партії, які подали 1 741 кандидатуру на 120 місць у Київраді.

Партія УДАР веде 120 кандидатів. На чолі списку – міський голова Віталій Кличко.

Партія Слуга народу веде 110 кандидатів. Перший номер – Євгенія Кулеба, дружина міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Опозиційна платформа – За життя веде 86 кандидатів. Перший номер – екс-голова Київської міської ради Олександр Попов.

Партія Європейська солідарність веде 120 кандидатів. Перший номер – колишня перша леді Марина Порошенко.

Партія Голос веде 99 кандидатів. Перший номер – колишній голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

Партія Перемога Пальчевського веде 75 кандидатів. Перший номер – власник клініки Eurolab Андрій Пальчевський.

Місцеві вибори в Києві: як проголосувати

Всеукраїнське об’єднання Батьківщина веде 120 кандидатів. Перший номер депутат Верховної Ради Олексій Кучеренко.

Всеукраїнське об’єднання Свобода веде 110 кандидатів. Перший номер – екс-депутат Верховної Ради Андрій Іллєнко.

Радикальна партія Олега Ляшка веде 83 кандидати. Перший номер – колишній заступник міністра економіки Михайло Поживанов.

Партія За майбутнє веде 109 кандидатів. Перший номер – депутат Київради Сергій Гусовський.

Партія Сила і честь веде 113 кандидатів. Перший номер – колишній голова Служби безпеки України Ігор Смешко.

Партія Пропозиція веде 81 кандидата. Перший номер – волонтер Наталія Юсупова.

Партія Шарія веде 66 кандидатів. Перший номер – Михайло Железняк, помічник депутата 5-го скликання від Партії регіонів Олександра Лещинського.

Партія Єдність Олександра Омельченка веде 120 кандидатів. Перший номер – колишній мер столиці Олександр Омельченко.

Партія Разом сила веде 66 кандидатів у 10 округах. Перший номер – Надія Данилова.

Партія Наш край веде 120 кандидатів до міськради. Перший номер – депутат Верховної Ради від депутатської групи Довіра Сергій Шахов.

Екологічна альтернатива веде 77 кандидатів. Перший номер – колишній тимчасовий виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов.

Партія Рідна країна веде 70 кандидатів. Перший номер у списку – колишній віце-прем’єр-міністр Микола Томенко.

Партія Народовладдя веде 110 кандидатів. Перший номер – екс-депутат Верховної Ради Юрій Левченко.

Партія національного егоїзму веде 66 кандидатів. Перший номер – екс-заступник голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко.

Правий сектор веде 66 кандидатів. Перший номер – лідер ПС Андрій Тарасенко.

Громадянський рух Хвиля веде 82 кандидати. Перший номер – голова партії Володимир Козленко.

Список Еко партії Берези досі не опублікований. Перший номер – екс-депутат Верховної Ради Борислав Береза.

місцеві вибори 2020 у Києві

dreamstime

Хто претендує на посаду міського голови Києва:

  • Віталій Кличко – УДАР;
  • Сергій Притула – Голос;
  • Ірина Верещук – Слуга народу;
  • Андрій Пальчевський – Перемога Пальчевського,
  • Михайло Поживанов – Радикальна партія;
  • Діана Гранцева – самовисуванець;
  • Олександр Попов – Опозиційна платформа – За життя;
  • Олексій Кучеренко – Батьківщина;
  • Єгор Фірсов – Екологічна альтернатива;
  • Микола Томенко – Рідна країна;
  • Юрій Левченко – Народовладдя;
  • Олександр Омельченко – Єдність;
  • Віктор Петрук – Громадянський рух Хвиля;
  • Сергій Шахов – Наш край;
  • Андрій Іллєнко – Свобода;
  • Ігор Смешко – Сила і честь;
  • Сергій Гусовський – За майбутнє;
  • Максим Гольдарб – самовисуванець;
  • Олена Філонова – Разом сила;
  • Борислав Береза – Еко партія Берези.

Місцеві вибори у Києві відбудуться 25 жовтня 2020 року.

Фото: Опора

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