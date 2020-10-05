Парламентські ряди порожніють. Поки вся країна б’є коронавірусні антирекорди, Верховна Рада теж не відстає. Хоча це й не дивно – епідеміологічні заходи серед нардепів не в пошані, в масках ходять лише одиниці.

За два дні роботи в парламенті зафіксовано до десятка позитивних тестів на коронавірус. І спікеру, як це вже було навесні, довелося екстрено зачиняти парламент на карантин. Як мінімум – до 20 жовтня.

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На коронавірус захворіли Нестор Шуфрич та Ігор Палиця. А представниця Євросолідарності Яна Зінкевич вже вдруге. Скосив Covid-19 навіть парламентського борця Жана Беленюка, після чого нардеп пообіцяв вести цілий відеоблог про своє лікування.

Та особливо від коронавірусу дісталося лідерам парламентських партій. На лікарняному одночасно опинилися очільниця Голосу Кіра Рудик, голова партії Слуга народу Олександр Корнієнко.

А лідера Європейської солідарності Петра Порошенка навіть госпіталізували до столичної лікарні з двостороннім запаленням легень. Все це у розпал передвиборчої кампанії.

А от лідер Батьківщини Юлія Тимошенко коронавірус вже подолала. І може тепер особисто агітувати за своїх кандидатів у мери.

Головне, щоб вони не підкачали самі, адже хвороба безпосередніх учасників виборів може змінити усі розклади. Як зокрема, це сталося в Харкові, де на коронавірус важко захворів беззмінний очільник міста Геннадій Кернес.

Щойно Кернеса госпіталізували в німецьку клініку Шаріте – у ЗМІ з’явилися повідомлення, ніби мер у комі і навряд чи візьме участь у виборах. І хоча близькі цю інформацію спростували, кількість кандидатів у Харкові стрімко зросла.

Хвороба Кернеса, якого не бачили на публіці вже понад місяць, змусила змінити плани і його давнього друга Михайла Добкіна. Ще кілька тижнів тому він зізнавався в коханні Києву і збирався балотуватися в мери столиці, але тепер екстрено повернувся до Харкова заради мерського крісла.

І хоча Добкін обіцяє зняти свою кандидатуру щойно його товаришу стане краще, фахівці в таку турботу про ближнього не надто вірять.

Ще більша інтрига – на виборах в Києві, хто вийде з чинним мером Кличком у другий тур. Найбільше шансів фахівці дають двом спаринг-партнерам – Ірині Верещук від Слуги Народу та Сергію Притулі від Голосу. Обидва активно кличуть Кличка на дебати.

Та Кличко поки тримає інтригу, мовляв, ну зовсім йому не до дебатів. Тож битва за Київ розгорнулася переважно у соцмережах.

Ірина Верещук, яка вже прославилася своїми польотами над Києвом, переконана, що в умовах пандемії TikTok – кращий вихід.

Вже понад місяць як викладає відео у TikTok і Сергій Притула. Він каже, що рівних там серед кандидатів у мери йому немає.

Схоже, не обійтися без другого туру і меру Одеси Труханову, який на минулих виборах впевнено переміг. Та цього разу він має серйозних суперників, чого вартий лише джентльмен Філімонов.

Загалом подалися в мери аж п’ять Філімонових, є серед претендентів навіть два Зеленських і Дарт Миколайович Вейдер.

На крутий одеський віраж у гонитві за мерською булавою вкотре виїхав і Сергій Ківалов. Хоча навряд чи йому наздогнати відомого гонщика Євгена Червоненка, який несподівано вирішив теж поборотись за Одесу.

Але весело не лише в Одесі та Києві. Цікавий виборчий спектакль розпочався й у Вінниці. За крісло міського голови там вирішив позмагатися боксер В’ячеслав Узелков, а в міськраду йде співак Віктор Бронюк.

Нардеп від Голосу Олександра Устінова навіть не уявляла, що може опинитися в такій кампанії, коли вирушала у передвиборчий вояж до рідного міста

Утім, чи не найголовнішим викликом коронавірусних виборів може стати низька явка населення. Тим більше, що забезпечувати виборчі дільниці засобами захисту держава не поспішає. За підрахунками фахівців, на це потрібно щонайменше 150 млн грн.

Підкуп виборців в Чернігівській області

У Чернігівській області у місті Бахмач викрили схему підкупу виборців. В автомобілі одного із керівників структурних підрозділів Бахмацької райдержадміністрації поліція знайшла гроші та списки виборців.

Вони вказують на організацію мережі скуповування голосів на користь однієї з політичних сил та кандидата у депутати до парламенту в окрузі №208.

Також правоохоронці вилучили списки виборців із зазначенням так званих десятників та 66 тис. грн. За попередніми підрахунками поліції, мережа охоплює понад 5 тис. осіб.